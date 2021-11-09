高血糖不只「３多１少」！醫：防範９風險，中２個盡早定期檢查。

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高血糖不只「3多1少」，不尋常症狀也要留意！
王威傑醫師指出，血糖較高時，除了可能出現吃多、喝多、尿多、以及不明的體重減少外，也可能出現視力模糊、想睡、皮膚乾燥的情況。而當胰島素不敏感或缺乏、完全沒起作用時，身體將燃燒脂肪作為熱量來源，就有可能引起酮酸堆積，患者便容易出現噁心、嘔吐、意識不清、會喘、腹痛等，而當血糖過高，也可能進入危症，也就是高滲透壓症後群，患者可能出現脫水、癲癇、甚至死亡。這些都是平常可多留意的其他症狀。
馬桶旁邊有螞蟻是高血糖嗎？
對於血糖觀察坊間也有個迷思，許多人平時會對於「馬桶旁邊有螞蟻」特別留意，甚至作為指標，又或者只有在看到時才會提高警覺。對此王威傑醫師表示，這個觀察點其實沒有什麼根據。原因在於螞蟻出現未必是在尋找糖，也可能正尋找水份其他糧食，又或是剛好經過，即便真的是因為糖而出現，也不見得代表血糖高，一種名為「腎性尿糖症」的家族性疾病，即便血糖正常，尿液也會出現糖分，因此並不建議以此做為觀察。
防範高血糖９風險，中２個盡早定期檢查。
血糖疾病的觀察，雖可從症狀來看，但若出現症狀恐已代表有問題，因此建議再往前推算，從更早的時間點做預防，那就是風險因子。
王威傑醫師指出，從體型上來看，若BMI超過24kg/m2、男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分，就有較高的機率有高血糖問題。而遺傳也會影響，父母或兄弟姊妹之中有一者是糖尿病族群就需留意，第二型糖尿病就與遺傳有關。另外，有高血壓的族群也要注意，往往環環相扣，有其中一種，得另外一種的機率也會大幅提升，且危害的器官都一樣，例如洗腎前兩名族群即為糖尿病、高血壓。而中風、心肌梗塞等，共同的風險因子包括三高，因此若曾發生過心血管疾病，也需特別注意早已有三高的可能。在生活型態上，缺乏運動者罹患高血醣也不在少數，這點也是要留意的。若是有出現重度肥胖，或是出現頸部、腋下皮膚會黑黑硬硬的，則要留意是否有胰島素阻抗的可能。
除此之外，女性朋友也要留意多囊性卵巢、妊娠糖尿病及生產出４公斤以上嬰兒。多囊性卵巢主要是因為胰島素阻抗也是其中一項因素。妊娠糖尿病則是因為，懷孕時若出現妊娠糖尿病雖然可以康復，但身體當時如同模擬將來的健康情況，換句話說，往後罹患糖尿病的機率也將提升，可視為參考性指標。至於４公斤以上嬰兒，即便沒有妊娠糖尿病也需留意，因為暗示孕期胰島素濃度偏高影響到嬰兒體重，只是血糖未升高達到妊娠糖尿病的標準。
防高血糖定期檢查為上策，別自行用血糖機診斷！
預防高血糖問題，許多人會試圖用血糖機自行測量血糖做為參考，但其實血糖機主要功能為確診者監測用，醫師診斷血糖疾病也需綜合各項評估，用血糖機來自行診斷有無高血糖或糖尿病恐有測量不準而延誤就醫的疑慮。
王威傑醫師提醒，高血糖是有機會維持住甚至改善的慢性疾病，雖也能與病共存，但此時心血管、腎臟病、視網膜病變等風險已提升。因此最佳預防對策，除了良好飲食及生活外，建議若發現上述9項風險因子中有出現2項，每年做一次血糖檢查為佳，以利早期確診及時治療。若是出現相關症狀更要特別留意，避免進入到糖尿病或甚至引發其他併發症。