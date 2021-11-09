胃病10大NG習慣你中幾個？盡早改善防致病、致癌！

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酸害致病！10大NG飲食習慣
1、吃東西總是吃得又急又快，用餐通常十五分鐘內就能吃完： 進食速度太快，會使我們的消化道在執行它們應有的功能時變得更困難，消化不良會增加胃食道逆流發生的機會。
2、習慣一邊吃飯一邊說話：吃東西時說話，容易不自覺地吞入較多空氣。
3、經常吃消夜或晚上常有應酬場合：習慣在深夜進食，或是晚餐和就寢時間的間隔太短，或晚上吃太多，食物無法完全消化的情況下，也會引發胃食道逆流症狀。
4、常以速食、微波食品當成一餐：這些精製或是經過高度加工的食品，大多含有高量的脂肪、纖維量極少，長期攝取對消化不利。
5、平常飲食較偏向肉食、炸物、燒烤：對於有火燒心症狀的人而言，高脂食品絕對是禁忌！含有大量脂肪或經過油炸的食物，會延緩消化的時間，讓食物長時間在體內發酵，產生較多氣體，也會使胃產生更多胃酸，刺激消化系統。
6、喜愛喝可樂、汽水等碳酸飲料：包含啤酒、黑麥汁、氣泡飲品等含有大量氣體的飲料，容易引起腹脹，且氣泡也會在胃裡膨脹，為下食道括約肌帶來壓力。
7、很喜歡吃蛋糕、餅乾等甜食，或是手搖飲、含糖飲料：當攝取果糖超過35到40公克時（約500c.c.全糖的飲料），容易造成果糖吸收不良、導致腹脹的情形。至於胃食道逆流症狀，一般少量食用像是純蜂蜜、楓糖漿或果醬等單純的糖，對胃酸逆流的影響較小；但假使糖和油結合後容易觸發症狀的產生，加重胃酸逆流或疼痛的症狀，比方說甜甜圈、奶油餅乾、冰淇淋、糕點。
8、偏愛吃到飽形式的餐廳：大量進食的狀態會讓胃變大，進而增加了下食道括約肌的壓力；當胃被撐得越飽滿，這道閘門可能就越鬆弛、無法正常關閉。
9、以前很少吃高纖食物，最近正在試著多吃：當攝取纖維的速度太快，或短時間內吃進太多份量，易引發脹氣。
10、三餐時間並不是很固定，都是餓了才吃：餓過頭，易造成脹氣。同時，如果長時間不吃東西，缺少食物來中和胃酸，逐漸累積後恐會導致胃酸逆流和噁心症狀。
胃食道逆流、食道癌高危險群，肥胖者當心！
胃食道逆流症和肥胖之間確實存在著較高的關聯性，在過去的幾項統合分析裡都表明了身體質量指數（BMI）、腰圍與體重的增加，和胃食道逆流及其併發症，如食道糜爛性食道炎、巴瑞特氏食道、食道癌的發生有正相關。體重較重、腹部較大的人，可能導致胃酸逆流或是加劇這種症狀。
那麼，透過適當的減重是否有助緩解呢？不妨從這篇2013年刊登在《肥胖》（Obesity）雜誌的文獻來看看，研究團隊找了332名BMI值介於25到39.9的超重與肥胖受試者為實驗對象，透過飲食調整、增加體能鍛鍊和行為改變等策略進行減肥。六個月後，將近97％的受測者體重都下降了，平均減了13公斤；在胃食道逆流方面，65％患者的不適症狀得以完全解決，部分緩解的人則有15％。此外，女性就算是體重只減了5％到10％，也能看到明顯的改善；而體重減得越多的人，症狀改善的程度也越高。
不過，針對體重和BMI值都在理想範圍的胃食道逆流患者，不建議為此減肥。但一段時間後若發現體重增加，胃酸逆流症狀也變得較頻繁，減輕體重或許有助扭轉這種情況。有鑑於每個人的健康條件各有差異，在開始任何減肥計劃之前，請務必先向營養師諮詢，以確保這樣做是安全的。
臨床上碰過很多減重成功的人，都提到感覺最明顯的就是胃變得比較舒服了。想像本來有一團肉壓在我們的肚子上，壓力增加使得賁門容易打開，減肥後肉少了當然就會減少壓力，所以想要胃好，先減肥也有幫助喔！