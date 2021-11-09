留意３大常見胃部疾病，胃發炎延遲就醫恐癌變！

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發炎、潰瘍、胃食道逆流，淺談常見胃部三大疾病
「唉呀！我的胃好難受。」同樣都是胃脹、胃痛，根據痛點和症狀輕重的差異，病因也有所不同。不過，若以國人常發生的胃部疾病──發炎、胃潰瘍、胃食道逆流──來看，都和胃酸引起的酸害脫不了關係。
胃發炎延遲就醫，恐引發癌變
胃炎（gastritis）是指胃壁出現發炎的狀態。前面有提到，胃壁上的黏膜能夠保護我們不受胃酸和細菌的傷害，但要是這一層具有防護力的內襯長期被刺激或破壞，則會導致發炎產生。胃炎發生的原因，大致來自吃了刺激性的食物、藥物或感染，可分為以下兩種類型：
1、急性胃炎：
通常伴隨非常明顯的胃腸不適，像是腹部疼痛、嘔吐、反胃、食慾不振、胃脹、消化不良等現象，一般經過治療後，數天內症狀即可改善或消失，若不加以治療或反覆發作，恐轉變為慢性胃炎。
2、慢性胃炎：
症狀通常不像急性胃炎那樣來得急快又明顯，例如長期感到上腹有輕微的疼痛感或有胃悶、灼熱等不適；如果是受到幽門桿菌感染的患者，則大部分不會有什麼症狀。若未接受適當治療，可能會導致胃潰瘍和胃出血，有些胃炎甚至會提升罹患胃癌的風險，尤其是那些胃壁漸漸變薄的人。
消極面對胃潰瘍，小心變成要命的胃穿孔
當胃酸繼續侵蝕胃部組織，導致發炎部位已出現傷口、破損的情形，這時就形成了所謂的「胃潰瘍」（stomach ulcers或gastric ulcer）。病患會在胃部發生如燒灼般的痛、鈍痛或壓迫感，但並不是所有胃潰瘍都會有顯著的痛覺，有些人會以消化不良、胃灼熱或噁心為表現。根據一篇2019年發表在《美國醫學雜誌》（_e American Journal of Medicine）的文章指出，發生消化性潰瘍的人之中約有三分之二是毫無症狀的。
引發胃潰瘍最常見的原因有兩個：感染幽門螺旋桿菌，以及長期或過量服用阿斯匹靈和非類固醇類止痛藥物（NSAID）。大多數人經由適當的藥物便可治癒，但是如果沒有及時治療，比方說不經醫師診治便胡亂吃止痛藥，胃潰瘍將變得更嚴重，主要的併發症包括：
1、當潰瘍部位的血管破裂時，會導致胃出血，患者會排出深黑色或帶血的糞便；
2、當潰瘍在胃壁上形成孔洞時，即為胃穿孔，此時應該待在胃裡的消化液和食物都會漏到腹腔內，可能引發致命性的腹膜炎或全身性感染；
3、會在胃出口（幽門）形成阻塞，使得胃裡的食物在推入十二指腸時發生阻礙。
胃食道逆流是怎麼發生的？
胃食道逆流症（Gastro-oesophageal re_ux disease, GORD，又稱Gastroesophageal retlux disease, GERD），如同我們前面所提到的，這是本來應該停留在胃裡的內容物，例如空氣、胃酸及食物，逆流至食道後所引發的傷害與不適症狀。但是，這些東西到底是如何往上跑的呢？
簡單地說，是由於食道下端的括約肌發生鬆弛、無法正常閉合，胃裡的胃酸因而向上逆流到食道。做為一個讓食物通過並得以進入胃部的管道，食道雖然不具有任何協助消化的作用，但在與咽喉相連、下接胃的上下兩處分別都有括約肌，以防止我們吃下的食物會從胃逆流回到食道與口腔裡。
正常情況下，食道下方的括約肌就像一道閘門般，平時沒吃東西時，會呈現關閉的狀態；等到正常進食吞咽食物或液體經過胃食道的交接口──賁門，括約肌才會放鬆、打開，讓食物能順利進到胃部，接著再關起來。要是這道與生俱來的天然屏障出了問題，譬如不能完全關閉或開得太頻繁，胃酸便會流向食道，造成食道黏膜受損及發炎，即「逆流性食道炎」（Re_ux Esophagitis, RE），症狀若更嚴重甚至可能引起潰瘍、纖維化、腸黏膜細胞變異及癌化等病變。
至於可能導致閘門失靈的因素，主要有以下幾項：
1、腹部壓力過大：
例如肥胖者或孕婦，由於內臟器官承受了額外壓力、胃部受到擠壓，導致胃酸逆流。
2、飲食：
特定食物的類型，如咖啡因、酒精、辛辣或油炸食品、酸性飲料，以及不良的進食習慣。
3、藥物：
像是治療哮喘、高血壓和過敏的藥物，或是止痛藥、鎮靜劑等。
4、其他生理問題：
患有裂孔疝氣（hiatal hernia）的人，胃或腹部器官會向胸腔推擠，而妨礙了下食道括約肌的正常閉合。