獨／台版孔劉被網友照三餐罵　梁赫群親吐「2個堅持」

藝人梁赫群模仿韓星孔劉，越玩越上癮，他精心打扮製作本尊、分身對比照，每次一公開就瞬間流量爆表，好評、罵聲撲面而來，臉書留言高達上千則，他接受《NOWnews今日新聞》專訪，笑說真的是誤打誤撞，意外闖出一條黑紅路線，模仿純屬博君一笑，「沒有詆毀孔劉的意思」，也曝光神還原本尊的兩條守則。





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▲梁赫群模仿孔劉越來越有心得，服裝、背景都很講究。（圖／翻攝梁赫群FB）

梁赫群表示，當初主持綜藝節目《二分之一強》時，和世界各國的帥氣來賓對談，製作團隊寫腳本時，幫他取了各種封號，包括「台灣孔劉」、「台灣朴寶劍」，讓他產生靈感，才會仿效孔劉模樣自拍，沒想到這短短2個月，引發熱烈迴響，圈內好朋友嚴立婷、小禎故意留言鬧他，網友也每天照三餐罵，開玩笑說要去看眼科，意外製造許多歡樂效果。





現在圈內好友看到孔劉帥照，還會立即私訊梁赫群，催促他趕快有樣學樣拍照，加上化妝師、造型師鼎力協助，讓他跟孔劉真的越看越像，每次貼文一出就會製造話題，參演澎恰恰的短片《鼻孔遊戲》後更是知名度大開，連到鄉下錄製《食尚玩家》，50、60歲的阿嬤都會喊他「台灣孔劉」，真的紅到鄰里皆知，之前臉書流行標籤一個藝人回覆遊戲，梁赫群也被瘋狂點名，讓他回覆按到手快斷了。





梁赫群說，能模仿孔劉如此相似，歸功於專業團隊幫忙，偶爾也會一時興起激發創意，某次他去製作公司開會，看到衣架上一件格紋大衣激似孔劉雜誌封面款，立刻穿上擺出一模一樣姿勢拍照，沒想到那件帥氣格紋風衣，竟是命理師謝沅瑾的服裝，被他信手拈來成了經典照。





▲梁赫群模仿孔劉的這件格紋大衣，竟然是命理大師謝沅瑾的服裝。（圖／翻攝梁赫群FB）

▲梁赫群和巴鈺模仿韓劇《鬼怪》宣傳照（右圖），被粉絲笑說是「假鬼假怪」。（圖／翻攝梁赫群FB）

梁赫群吐露心聲，指社群網站對女星較為友善，火辣、性感美照曝光率高，男生相較吃虧，所以他逆向操作，竟然被罵出流量，漲粉了好幾萬。人紅當然逃不了爭議，遇過少數孔劉粉絲會私訊他，希望不要再破壞偶像形象，批評「一個是鬼怪，一個是假鬼假怪」，梁赫群看得很開，不會太在意，他謙稱從沒覺得自己像，並表示扮成台灣孔劉有兩個原則，第一，走帥氣路線，沒有扮醜誣衊，很尊重孔劉大神，拍照都是怎麼唯美怎麼拍！第二是純粹逗樂粉絲，不會用孔劉扮相去營利賺錢，或接業配帶貨。





聽聞網友揚言封鎖，梁赫群認為，這就跟收視率一樣，有時候越多人罵越有人看，多數留言都是支持，他出發點就是讓大家開心，會繼續堅持「台版孔劉」身分，老婆也很鼓勵他走這條路線。他希望孔劉粉絲能正面看待這事，不要太走心，如果疫情結束後，孔劉有機會來台灣宣傳新作，不排除來個本尊分身相見歡，「希望孔劉有新作品、更紅，我們才能一直模仿下去」。



