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台北慈濟醫院骨科劉繼元醫師表示，由於佈滿神經跟血管，一旦骨盆骨折，便易因血管破裂引發大出血。骨盆約可容納3000C.C的血液，一旦大出血極可能發生休克，當病人送到急診，首要觀察生命徵象，若血壓過低就必須緊急止血、輸血，若輸血後血壓無法回升，死亡率將高達3至4成；若血壓穩定，死亡率則可降至1至2成。
骨盆骨折 輕微程度可採微創治療
劉繼元醫師指出，骨盆骨折的發生多為車禍、創傷或有骨質疏鬆症的年長者不慎跌倒所致，治療方式則因受傷程度而有不同。現今骨盆手術已進步到可在臀部側邊和前方恥骨聯合處打約2至3公分的小洞，用微創治療，但僅限於輕微程度的骨折，若是粉碎性或骨折範圍過大，仍要以傳統方式，在下腹腔或腹股溝開約20至30公分的切口，將器械伸入骨盆腔內固定骨板與骨釘，過程中，需要放射師不斷移動X光機進行拍攝、導引，確認骨釘位置。
複合式手術室 360度環狀X光攝影儀器精準定位
此外，劉繼元醫師提到，一般手術室雖能進行X光攝影，但解析度有限，也無法做成動態式的橫向切面，增加手術難度和傷及軟骨組織的風險。透過複合式手術室攝影儀器的360度3D立體重組功能，能確保避開血管與神經，固定關節。
非骨盆骨折都須手術 及早治療避免失能
並非所有的骨盆骨折都要手術。劉繼元醫師提醒，骨盆的骨髓多，活性細胞與血管也多，血液循環快，因此骨頭生長速度快，若是骨折處在上下恥骨和坐骨可以不手術，休養兩個月左右即能自行恢復；但若患處在骨盆後方及髖臼，則可能造成結構不穩定，無法支撐身體重量，導致臥床或嚴重失能，不良於行；因此若不慎受傷，務必配合醫師治療及後續復健，以早日恢復健康。
資料來源：健康醫療網 車禍致骨盆粉碎 新型複合式手術室精準治療
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