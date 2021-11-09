最愛還是他！薔薔隔8年復合前任 狠撕「裝闊男」真面目
藝人薔薔言詞犀利、幽默，總能帶給觀眾不少歡笑，而感情經驗方富到她，現在與小6歲的男友穩定交往中，不過日前在節目《今晚開讚吧》上，卻透露自己最愛的還是前任，對於2人分開8年後再度重逢十分珍惜，怎料事後對方一直和她借錢，薔薔才揭開他「裝闊男」的真面目。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-09 16:31:57
交戰過多位渣男前任的薔薔，在節目中坦言：「其實我很感謝渣男，因為渣男造就了現在的我。」強調女人一定都會有盲目期，建議這個時間點最好是在年輕的時候，才能學成經驗和歷練，日後更有分辨渣男的能力。薔薔透露自己20幾歲時很容易被男人騙，當時她交往的男友雖然沒存款，但賺多少就會花多少在自己身上，對她非常好，就算向她借錢也是連本帶利的還，不過後來因為對方個人開銷太大、導致負債越滾越多，2人交往一年半就分手。
薔薔3年前再遇到前任，2人復合後，男方直接改頭換面，不僅有房還有事業，出手不改以往的闊氣，殊不知一樣只是套路，因為不久後男方就以借100萬還120萬的條件跟她借錢，事後更以公司資金周轉不靈為由，想再商借135萬，這時她才驚醒，原來對方只是個愛打腫臉充胖子的裝闊男，但她至今仍認為對方是她最深愛過的一任。