世界宗教博物館20周年慶 蔡英文：帶給社會安定和諧力量
總統蔡英文今（9）日下午出席「世界宗教博物館20周年慶暨世界宗教和諧日活動」，期盼未來宗教界和政府能更密切合作，集合大家的善心和力量，共同朝向友愛幸福的方向邁進，一起為臺灣及世界做出更多貢獻。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-09 16:39:29
蔡英文表示，今天是「世界宗教和諧日」，很高興在這麼具有意義的日子裡，和現場不同宗教信仰的代表齊聚一堂，共同參與「世界宗教博物館20周年」活動；靈鷲山多年來持續用跨宗教、跨文化和跨領域的方式，關心當前社會上的重大議題，包括極端氣候、生命教育等，也用實際行動在各地行善，熱心公益。
蔡英文指出，我們看到靈鷲山長期捐贈愛心物資，供餐給食物銀行及弱勢團體，上個月在北海岸發起淨灘的活動，當天有許多家長帶著小孩一起參加，這是親子環境教育的機會，也共同為人類、為海洋盡一份心力；同時肯定及感謝靈鷲山在過去這段疫情期間，因應政府的防疫措施，透過網路舉辦線上法會，持續帶給社會更多安定、和諧的力量，也是民眾生活的重要精神支柱。
蔡英文說，今年「世界宗教和諧日」的主題是「靈性生態，和平祈福」，今天現場有來自不同宗教的重要人士，面對國際上的各種災難，無論是疫情或是氣候變遷，都影響著我們每天的日常生活，也應該要共同思考這些問題的解決之道，才能共創健康和平的世界；未來也期待宗教界和政府能夠有更密切的互動往來，集合大家的善心和力量，一起朝向友愛幸福的方向邁進。