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雙11優惠該囤哪款衛生紙？網友齊推「好韌真」俗又大碗

▲雙11購物節來臨，消費者搶優惠就趁現在。（圖／shutterstock）
▲雙11購物節來臨，消費者搶優惠就趁現在。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2021-11-09 17:30:00

近幾年「雙11」購物節已經成為電商必爭之地，紛紛推出許多優惠吸引民眾瘋搶，而消費者也都會鎖定此時的破盤價格，將需要的民生用品都先買起來，尤其每天都要使用的衛生紙，民眾更是會想要一口氣就囤起一整年的份。

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近期就有網友在臉書社團《momo網購好物交流》分享，自己趁優惠購入「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」，原PO使用了一個多月後發現「3層真的很實用，打噴嚏流鼻水一張解決！」更進一步大推「可能因為是3層，我都直接噴酒精消毒桌子也不會有屑屑或破掉」，如此好用再搭配電商的特惠價格，讓他大呼「以後應該回不去2層了吧。」

▲網友大推「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」，不易破、用量省也不起屑。（圖／擷取自momo網購好物交流）
▲網友大推「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」，不易破、用量省也不起屑。（圖／擷取自momo網購好物交流）
此文一出也吸引眾多網友留言，紛紛大讚「真的是俗又大碗」、「很柔順而且不容易破」、「超喜歡這款，用起來擦臉也很OK」、「這款我都稱它為多功能衛生紙，真的什麼都適合擦」。更有網友分析與他牌的的差異「比五月花便宜好多」、「之前用一些比較貴的還會狂起屑」。

但說到三層衛生紙，不得不提到曾經掀起民眾搶購熱潮的好市多「科克蘭三層抽取式衛生紙」，有網友在留言處比較兩款三層衛生紙「跟好市多比，還是好市多厚一點」，不過就有其他網友指出「好市多會掉屑，而且又漲價」、「好市多的屑屑不是普通的多，本來是愛好者現在也已經跑票了…」。對消費者而言，比起品牌迷思，產品的CP值與品質更是願意掏錢購買的主因。

▲momo購物網雙11特惠，「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」72包下殺709元。（圖／擷取自momo購物網）
▲momo購物網雙11特惠，「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」72包下殺709元。（圖／擷取自momo購物網）
而這次「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」在momo購物網搭配雙11年度優惠，100抽72包下殺709元超低價，想趁雙11大肆囤衛生紙的民眾，可要把握好這難得的優惠價，將公認CP值最高的衛生紙一次通通帶回家！

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