小心香水、精油中的健康地雷！醫：挑選留意４重點，香氣太久要注意！

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黃軒醫師以芳香劑舉例，現代不少民眾喜歡在家中擺放芳香劑，香味持久不散，讓室內空間滿室馨香，藉此清淨空氣，但其實很多人一走入這樣的空間，就會猛打噴嚏、流眼淚，甚至頭痛、頭暈、呼吸困難，孩童甚至可能出現活動過度的情況。
會出現這些問題，最主要就是因為這類香味持久不散的產品，常見添加定香用的「鄰苯二甲酸酯」，其可讓香味持久，但它其實也是環境荷爾蒙的一種，可經由皮膚吸收，即便劑量小，長期也可能造成危害，包括引起過敏、代謝症候群等，許多人平常吃得少，但還是一直變胖，也有可能就是因為環境一直處於香噴噴的狀態，使得內分泌失調導致肥胖，其他也包括影響孩童性器官發育，導致乳癌、子宮內膜癌等癌症。
另一方面，也有不少人會點精油、香蠟燭、室內芳香插座加熱等，黃軒醫師提醒，其也有可能有「二氯甲烷及甲苯」的疑慮，其屬神經毒，而二氯甲烷也早於1994年被認定為可能致癌物，較輕者可能頭暈、頭痛、想睡，嚴重則可能影響記憶力、甚至危害生命安全。除此之外，也有許多香為產品可能釋放可觀的「甲醛」，其將可能引起鼻癌、喉癌等。
挑選香氣產品留意４重點 醫：香氣太久要小心！
上述這些可能潛藏在健康當中的有害物質，不見得每個產品都有，挑選時也很難注意到，而芳香產品也並非不可使用，也有不少精油、蠟燭等確實有助於放鬆身心。黃軒醫師建議，民眾若要使用，在挑選時留意相關細節，避免健康踩雷。
除了民眾較常注意的，避免含汞、鉛等重金屬物質，也建議使用天然植物香精油，或是天然植物萃取精華的產品，取代人工合成香精。其他化學添加物也建議避免，包括化學色素、人工防腐劑，以及其他如人工香精、人工色素等易引起過敏的化學成分。
舉例來說，以小麥胚芽油、紅蘿蔔油等作為抗氧化劑，也可以防止產品腐壞。另外，植物性透氣脂或不油膩的透氣性脂，也可以取代過度油膩的礦物油、羊毛油，使用後一樣容易滋潤、好吸收，這些都是有可替代的方案可以挑選。
最重要的是，挑選產品時，應盡量選擇有產品實驗相關認證有商譽的廠商，避免來路不明的產品。而若觀察到自己一直都是「香噴噴」的狀態，或許就需檢視一下，自己是否正處於香味陷阱當中。
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