綠茶燃脂剷肉，腰圍輕鬆變小不是夢！綠茶喝對，抗氧化護心血管又瘦身
作者：方慈聲 營養師
每日健康-每日都做得到的健康
2021-11-09 17:00:43
台灣人愛喝的手搖飲中，綠茶一定榜上有名，冰涼爽口的綠茶加上珍珠、椰果，甚至牛奶，就是夏天最消暑的組合。但是加入這些配料，遠不及單喝綠茶來的健康，還會攝入過多的糖分和熱量。想要解渴又喝的健康，單喝無糖綠茶才是你的首選！
在許多綠茶的研究中，都顯示具有各種健康益處！而且若喝對時機，可以幫助燃脂瘦身，像是進行生酮飲食或飲食控制也都可以攝取。綠茶具體有多好？怎麼喝最有效？你一定要知道！
綠茶6大健康好處，瘦身護心血管抗氧化綠茶營養成分主要是75%以上的水，還有多酚化合物、茶胺酸、咖啡因、礦物質和維生素，無糖綠茶不含任何脂肪、碳水化合物和蛋白質，所以熱量可以不計，是很不錯的日常飲品，而綠茶的保健功效主要就來自於多酚化合物中的兒茶素（EGCG），兒茶素不僅是天然抗氧化劑，可以幫你抵抗身體發炎、延緩衰老進程，是養生的好選擇。
1杯100毫升的綠茶大約含有20毫克的咖啡因，大約是現煮咖啡的1/5，研究發現咖啡因有改善大腦情緒、加快反應時間、增強警覺性和記憶力等功能，此外綠茶中的茶胺酸能增加大腦GABA活性、多巴胺和血清素水平，能穩定情緒和認知功能，研究中更發現茶胺酸和咖啡因一起攝入時，這些有益健康的效果更為明顯。
綠茶減肥的秘密在於，咖啡因和兒茶素共同作用，可以提升新陳代謝，幫助身體的燃脂效率，並且兒茶素可以間接減少脂肪合成。雖然有部分研究顯示有助減重，但是最重要的還是正確的飲食概念搭配規律運動來增肌減脂，並且將日常的含糖飲料、手搖飲換成無糖綠茶，以避免精製糖的攝取，才是正確的減重之道喔！
人體內的氧化損傷會導致慢性發炎和代謝症候群，甚至可能最終發展為癌症，而天然的抗氧化營養素就是對付這種自由基變化的好幫手。目前有部分研究指出，喝綠茶可降低女性乳腺癌風險約20~30%、男性晚期前列腺癌的風險、42%罹患結直腸癌的風險。
多項細胞和動物實驗發現，兒茶素對於神經元具有多種保護作用，包含增強記憶力、認知功能，並影響大腦衰老歷程。此外，有研究提出紅茶搭配鮮乳一起飲用，乳品中的脂肪會降低茶葉抗氧化的能力，在研究中因而推論綠茶加入鮮乳可能也會降低其原本的抗氧化能力，因此建議綠茶單喝，才能發揮保健效益。
根據研究中的實驗室結果表明兒茶素可以抑制口腔細菌生長。因此兒茶素被添加在許多牙膏、漱口水中，以抑制細菌生長，其中變形鏈球菌是導致牙菌斑形成和蛀牙的主要原因，也有一些證據指出綠茶確實能減少口臭。
部分研究顯示，綠茶可能有助於提高胰島素敏感性、增加細胞對血糖的利用以調節血糖，從而降低第2型糖尿病的風險。除此之外，綠茶還能改善總膽固醇和低密度脂蛋白水平，也就是減少壞膽固醇，同時增加血液的抗氧化能力，研究發現喝綠茶的人死於心血管疾病風險降低31%。
掌握2大綠茶最佳飲用時機，減肥燃脂事半功倍！綠茶具有提神醒腦、穩定情緒的功用，如果你有喝咖啡的習慣，可以換成沖泡綠茶包或綠茶粉，其中的綠茶葉和綠茶多酚功效不僅能提神，也能幫助你擁有更好的工作情緒喔！
有研究發現運動前喝綠茶萃取物可以增加脂肪燃燒17%，並且在運動前補充500毫克綠茶萃取物可能減少運動後的肌肉痠痛。
綠茶雖然在部分研究報告中顯示對瘦身有益處，但最重要的還是要搭配正確飲食以及運動，綠茶只是輔助的角色喔！
還想了解如何從健康角度挑選綠茶嗎？可以參考這篇文章：綠茶減肥幾乎沒效？研究證實5大抗老功效才是養生關鍵