HPV病毒跟「6種癌症」有關？男生也要打HPV疫苗？醫師：當然要！

「人與人的連結」不只可能傳染新冠病毒，還可能與子宮頸癌、外陰癌、肛門癌、口咽癌有關？事實上，透過性接觸傳染的病毒，人類乳突病毒（Human Papillomavirus, HPV）的威脅性絕不容小覷，除了為人熟知的女性子宮頸癌之外，也可能造成男性感染菜花或多種癌症風險。除了固定性伴侶、安全性行為之外，施打HPV疫苗也已被廣泛使用，然而實際走訪街頭，可發現民眾對於HPV病毒及施打疫苗的效果，瞭解程度並不普遍。
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國泰綜合醫院產房主任、專任主治醫師陳俐瑾醫師說明，「HPV疫苗」是針對人類乳突病毒所設計，對子宮頸癌的防治具有良好成效，因此早期又被稱為「子宮頸癌疫苗」。但是，任何與人類乳突病毒相關的疾病，都可藉由施打HPV疫苗加以預防，如子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，以及男性的肛門癌、陰莖癌，也有部份與HPV病毒相關。不分男女的癌症則有頭頸癌、口咽癌。
陳俐瑾醫師指出，人體身上有許多器官的癌症，可能都與HPV病毒相關。台灣針對全國國中一年級的女生，有提供HPV公費疫苗施打。不過醫師提醒，男性也適合施打HPV疫苗，而且九歲以上至四十五歲，都符合施打範圍。
在疫苗選擇部份，陳俐瑾醫師說明，目前有兩價疫苗、四價疫苗、以及最新的九價疫苗。兩價疫苗可針對HPV其中兩種病毒基因型，四價疫苗則能多預防兩種菜花病毒。九價疫苗能預防九隻HPV病毒基因型，未來四價疫苗可能會逐漸退出市場，可能以兩價疫苗與九價疫苗為主要選擇。
不只女性該打HPV疫苗 男性施打共同守護健康
目前，女性對HPV疫苗的認識普遍較高，男女共同施打疫苗更好？陳俐瑾醫師認為，施打一種疫苗能預防多種癌症，比起日後接受各種癌症檢查而言，而且不一定能夠早期發現、早期治療，相對而言更具有健康效益，建議女性朋友可與另一半共同施打疫苗。
陳俐瑾醫師表示，施打HPV疫苗是世界衛生組織推動的國際趨勢，希望能夠透過疫苗的廣泛接種，在未來完全杜絕子宮頸癌。如果男、女性都能普遍接種HPV疫苗，相信未來有朝一日，子宮頸癌能夠漸次消失，減少對女性國人的健康威脅。
感染HPV未必有明顯症狀 分泌物多經常感染要注意
此外，感染人類乳突病毒未必有明顯症狀，可能導致長期感染引發疾病。陳俐瑾醫師指出，被傳染人類乳突病毒時，大多沒有症狀，須經由檢驗才能得知。只有感染到菜花病毒時，會發現器官外面有異常凸出物，甚至剛開始初期只有瘙癢感、尖刺感而不以為意。
陳俐瑾醫師提醒，HPV的各種病毒基因型中，會引起癌症的類型常常沒有症狀，女性可以多注意是否經常有分泌物、陰道感染等症狀，表示子宮頸或陰道可能有傷口，且容易升高病毒入侵甚至感染機率。在還沒有過性行為之前施打疫苗，保護效果更好。
醫師呼籲，施打HPV疫苗能預防未感染過的病毒，即使感染過其中某幾種病毒，接種疫苗後仍可增強一定的抵抗力，能幫助未來感染病毒時，痊癒速度也比較快。也提醒年輕朋友如果經濟狀況許可，應考量施打HPV疫苗，保護自己與另一半的健康。