覺得「人生好難」？ 先別看劇去看病！ 研究：成年人太早憂鬱症 失智症機率增百分之73

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憂鬱症並非只與心理健康有關，太年輕就發生「憂鬱症」，未來更可能罹患「失智症」？加州大學舊金山分校在《阿茲海默症期刊》發表最新研究指出，透過新的統計方法發現，成年階段較早罹患憂鬱症，會增加老年時在10年內發生認知功能障礙的機率，使他們更有可能面臨失智症風險。
加州大學研究團隊表示，憂鬱是老年失智症的前驅症狀，因此憂鬱症本身是否為影響失智症風險的獨立因素，值得更全面的研究。他們分析15,000名20至89歲受試者，將其一生出現憂鬱症狀的軌跡畫分為青年、中年、老年三段時期，並分析憂鬱症狀軌跡與認知障礙的關連性。
研究發現，整體而言，罹患憂鬱症會使晚年出現認知障礙機率高出43%。而且在6,000名受試者身上發現，成年後較早期出現中度或重度憂鬱症狀，老年時平均出現認知障礙的機率高出73%。在不同的生命階段都顯示出，憂鬱症狀的增加與認知功能障礙機率有關。
憂鬱恐促使壓力荷爾蒙 傷害大腦海馬迴與記憶力
加州大學舊金山分校精神病學和行為科學系教授Willa Brenowitz表示，有幾種機制可能與憂鬱症增加失智症風險有關。其中之一是大腦中樞神經的反應系統如果過度活躍，會促使皮質醇（cortisol）等壓力荷爾蒙的過量分泌，進而傷害與儲存、組織記憶有關的海馬迴。Brenowitz指出，已有相關研究發現海馬迴萎縮與憂鬱症相關，而且女性的海馬迴體積減少速度更快。
研究團隊使用流行病學的「抑鬱量表」（CESD-10）針對受試者評估憂鬱風險，發現在13%年輕人、26%中年人、34%老年人身上出現中度或高度抑鬱症狀。研究團隊宣稱，雖然某些受試者未有較長時間的健康軌跡，但基本上統計數據符合U型曲線，類似於其他疾病研究的年齡趨勢。
成年人約兩成有憂鬱問題 症狀愈嚴重認知能力降愈快
Brenowitz 表示，從這項研究可見，憂鬱症狀愈嚴重，與認知能力低落，認知功能下降速度愈快有關。估計在成年階段的早期有中度或高度抑鬱症狀的老年人，很可能在10年就會有認知功能下降的現象發生。
加州大學舊金山分校精神病學和行為科學系教授Kristine Yaffe 表示，約有20%成年人會在一生當中罹患憂鬱症，探究憂鬱症與認知障礙之間的作用相當重要，未來仍需要透過各種研究證實兩者之間的機制與關連。現階段仍應盡可能推動憂鬱症篩檢，讓患者得到妥善治療。