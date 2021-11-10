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賈伯斯親手組裝Apple-1將拍賣　料拍逾1600萬元

▲初代蘋果電腦Apple-1由蘋果已故創辦人賈伯斯45年前親自組裝，9日將在美國拍賣，估可拍得逾新台幣1600萬元。（圖取自約翰莫蘭拍賣公司網頁johnmoran.com）
▲初代蘋果電腦Apple-1由蘋果已故創辦人賈伯斯45年前親自組裝，9日將在美國拍賣，估可拍得逾新台幣1600萬元。（圖取自約翰莫蘭拍賣公司網頁johnmoran.com）

中央社

2021-11-10 08:32:00

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和另一位創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦Apple-1，今天將在美國拍賣。

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目前還可以使用的Apple-1預期可在加州的拍賣會上，拍得60萬美元（約新台幣1664萬元）的價格。

被稱為Chaffey College Apple-1的電腦，是賈伯斯和沃茲尼亞克公司創業之初親手組裝的200台電腦之一。兩人當初在車庫創業成立的公司，如今市值已達2兆美元。

讓這台電腦更稀有的是木製的外殼，使用的是夏威夷特有的寇阿相思樹（koa）。200台初代蘋果電腦中只有寥寥可數的幾台外殼，是由寇阿相思樹製成。

拍賣商表示，賈伯斯和沃茲尼亞克大多將Apple-1當成零件販賣，但有家電腦商店一次運交約50台，而決定幫其中一些Apple-1製作木製外殼。

Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）：「這是復古電器和電腦科技藏家的某種聖杯。真的讓不少人為之興奮。」

約翰莫蘭拍賣公司（John Moran Auctioneers）表示，這台電腦搭配1986 Panasonic監視器螢幕，只經手過兩位主人。

根據拍賣公司網站上的目錄說明：「這台（電腦）最早由加州庫卡蒙格牧場（Rancho Cucamonga）的查菲學院（Chaffey College）教授買下，這名教授1977年將這台電腦賣給他的學生。」

洛杉磯時報報導，這名學生當時只花了650美元（約新台幣18000元）買下。如今，這台電腦值一大筆錢。邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）2014年拍賣一台仍可開機使用的Apple-1，最後以超過90萬美元落槌。

柯恩說：「不少人想把Apple-1當成個人收藏品，並非只有科技業內人士才想要。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷)1101109

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