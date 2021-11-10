尹馨加護病房內接演《與惡》 導演驚呼：像中樂透一樣
金鐘視后尹馨日前腎臟長腫瘤，一度被判定為惡性二期，幸好開刀後確認為良性脂肪肌肉組織瘤，但因7公分瘤實在太大，仍須割除右腎一部分。而尹馨日前上鄭偉柏主持的《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯節目，談到《我們與惡的距離》劇場版的緣分，竟是開刀前拿到劇本，並且在加護病房花15分鐘決定接演，導演黃致凱也表示大感意外又感動，也分析讓觀眾公投決定結局的魔力，催使觀眾好奇進劇場一刷再刷，場場客滿。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-10 07:30:00
認識尹馨多年的主持人鄭偉柏對尹馨接演《與惡》感到相當好奇，笑問導演黃致凱怎麼有勇氣找尹馨演出：「她不是一個很好駕馭的女人喔！」導演不諱言困難度高且機率太低。尹馨表示接到劇本時，正是開刀前在加護病房之時，認為此刻拿到劇本是「命運」的安排，如果順利開刀完，身體無恙就接演，而防疫期間加護病房一天只能探病一次，一次15分鐘，所以才在病房內花15分鐘交代家屬，記得回覆導演「決定接演」，黃致凱也說尹馨答應演出，感覺「像中樂透一樣，機率太低了，非常意外也很感動」，2人都認為能夠合作都是因為緣分。
黃致凱則認為看電視劇《與惡》每一集都有哭點，內心想要做的事情被別人完成了感到有些遺憾，沒想到「故事工廠」執行長詢問是否能接《與惡》劇場版，黃致凱先興奮答應了，但是答應後又馬上後悔，因為《與惡》可說是台劇的天花板，做得好是「錦上添花」，做不好是「狗尾續貂」。
後來黃致凱思考決定打破舞台鏡框，讓觀眾公投決定結局，每場請來不同黨派、專業背景的名人參與演出，讓舞台上的演員與台下的觀眾互動交流，成了《與惡》舞台劇吸引觀眾且考驗專業演員臨場反應的最大亮點之一。