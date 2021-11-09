培育新一代智慧港埠CEO！台灣港務辦送AI教育到偏鄉國小
台灣港務公司舉辦送AI教育到偏鄉國小活動，今(9)日啟航，首站挺進花蓮縣壽豐鄉平和國小，以培育新一代智慧港埠CEO。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-09 23:59:00
這項由台灣港務公司與交通部航港局及台灣港埠協會共同舉辦的送AI教育到偏鄉國小活動，是以企業社會責任的觀點出發，篩選與台灣港群鄰近、教育資源相對缺乏的國小，辦理送AI到偏鄉活動，期盼能作為小朋友們AI教育的啟蒙導師。
送AI教育到偏鄉國小活動，是由台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理張國明，帶領高雄港務分公司主任秘書林麗美、花蓮港務分公司總經理王派峰等人，以及交通部航港局東部航務中心主任黃威穎，到花蓮縣壽豐鄉平和國小，受到校長柯維棟率全校師生熱烈歡迎。
台灣港務公司執行副總經理張國明表示，世界各國際大港正運用新興科技逐步邁入智慧港口時代，該公司也展開AI列車到偏鄉動，將智慧科技與港口設施結合成果，帶入資源較缺乏之偏遠地區小學，透過循序漸進學習及實作，帶來一場AI機器人與港口的冒險旅程，期盼偏鄉國小學童具備善用及珍惜海洋資源之國際觀。
活動團隊首先帶領與會學童從影片認識AI，並藉由分組教學、實際操作AI機器人競賽，讓小朋友獲得沉浸式體驗，機器人比賽項目包括繪圖、迷宮破解、搬運等，可以說是囊括智慧港埠整體規劃、動線管理、高效裝卸的大合輯。
在活動過程中，學童們能精準操控機器人，透過團隊合作培養自信心、挑戰自我，他們興奮喜悅的神情溢於言表，港務公司除將智慧科技向下紮根外，更期待開發孩子們未來無限的可能。