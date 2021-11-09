吳慷仁「遭鬼索命」險窒息　還原瀕死瞬間：想媽媽了

吳慷仁、宋芸樺、導演廖士涵今（9）日出席HBO原創恐怖影集《亞洲怪談2：送煞》記者會，劇情將台灣「送肉粽」文化搬上舞台，吳慷仁拍攝片中一場女鬼索命戲，被對手演員狠勒脖子，吳慷仁腦袋閃過人生走馬燈：「我真的快窒息了，瞬間有點想媽媽。」笑說拍完心裡留下陰影，「原來女孩子力量也很大！」飾演女鬼的演員，妝容一片慘白、身穿血色紅衣，常常坐在片場一角準備情緒，導演廖士涵也被她嚇到好幾次。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-09 17:43:31
宋芸樺戲裡詮釋中邪，向陳雪甄學習肌肉使用、肢體開發，她表示：「因為這是我第一次拍恐怖片，為了這場戲，前期花了很多時間上課還有自己練習。從中邪時的聲音、肢體、表情、眼神等，都超出我自己原來的想像，記得每次下課後或練習完，都有一種『天啊，剛剛這幾小時我到底做了什麼』的虛脫感。記得第一次上課，排練的嘶吼聲一度讓樓下的工作人員擔心鄰居會報警以為發生家暴。但還好前面有這些充足的上課和訓練，正式開拍的時候，演得超過癮，當下可以完全沈浸在角色的狀態裡，也因為當下太入戲導致背部瘀青我完全沒發現，休息一陣子才慢慢散掉。」
問及拍攝時有沒有碰到靈異現象？吳慷仁笑說自己八字較硬，還能收工跑步15分鐘回飯店，沒有遇到靈異事件。但導演廖士涵語出驚人表示：「我其實有遇到，印象中有兩次，一次是我半夜拍攝送煞隊伍出發時，忽然聲音啞掉，完全講不出話來，結果等到放宵夜的時候，會觀靈的副導就來跟我說，導演，你剛剛是不是有怎樣，因為剛剛隊伍在出發的時候，有連續使用搖鈴聲，導致有『無形朋友』靠近你，我才聯想到聲音啞掉的事。第二次是拍攝另一場戲時，會觀靈的副導說在我螢幕旁邊一直有個小女孩在觀看著，我當下不以為意，結果沒想到那位小女孩也跟著我們回飯店，後來竟還幻化成一名老太婆。」
《亞洲怪談》第二季由6名亞洲導演訴說當地的迷信及民間傳說，進一步探討人類面對超自然力量時，與自我的抗衡與拉扯，同時大幅提升劇中的恐懼元素，每個故事都將帶給觀眾不同的觀點與見解。導演陣容包括廖士涵（台灣）、松田聖子（日本）、西蒂斯里蒙哥西里（Sittisiri Mongkolsiri）（泰國）、埃里克馬帝（Erik Matti）（菲律賓）、比利克里斯汀（Billy Christian）（印尼），以及妮可沃福（Nicole Midori Woodford）（新加坡）。11月14日晚間10點於HBO GO上線，並在HBO頻道首播，每星期同一時間播出1集。