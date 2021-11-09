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保時捷正式發表 Panamera 白金版，台灣建議售價新台幣 601 萬元起

▲ 保時捷正式發表 Panamera 白金版，台灣建議售價新台幣 601 萬元起
▲ 保時捷正式發表 Panamera 白金版，台灣建議售價新台幣 601 萬元起

2GameSome - 有車賞

2021-11-09 17:55:00

保時捷正式發表 Panamera 白金版車型，提供 Panamera、Panamera 4 二款車型選擇，台灣市場建議售價為新台幣 601 萬與 628 萬。

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專屬細節設計及塗裝

白金版標配清單包含眾多受車主推崇的配備，包括主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統（PASM） 、具備自動防眩車外後視鏡、LED 矩陣式頭燈系統，含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）、全景式電動天窗、停車測距輔助系統含 360 度環景輔助攝影、21 吋 Exclusive Design Sport 輪圈施以消光鉑銀色烤漆（Satin Platinum）、黑色跑車造型排氣尾管、後座隱私玻璃、高亮澤黑色側窗飾條，加上 Exclusive Design 尾燈。

Panamera 白金版可從外觀的特殊鉑銀塗裝配色清楚識別：車側散熱格柵施以消光鉑銀色烤漆，尾門上標誌消光鉑銀色 PORSCHE 字樣及車型名稱。此外，車主亦可選配 20 吋 Panamera Style 輪圈施以消光鉑銀色烤漆。

內裝配備方面，增加如新型多功能 GT 跑車式方向盤、動力輔助轉向升級系統、變換車道輔助系統、保時捷智慧型免用鑰匙系統（Comfort Entry）搭配車門自動緊閉系統、雙前座十四向電動調整舒適座椅含記憶套件、前後座椅電熱系統、BOSE® 環繞音響系統、黑色髮絲紋鋁合金內裝飾板套件及座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記。內裝設計亦具備引人注目的專屬特色：黑色鋁合金前車門檻施以 Panamera 白金版車型字樣。此外，所有 Panamera 白金版車型的儀錶板均標配類比時鐘。

【保時捷 Panamera 白金版建議售價】

Panamera 白金版                        NTD 6,010,000元起

Panamera 4白金版                     NTD 6,280,000元起

註：新聞圖片展示車輛為台灣保時捷未上市車款 Panamera 4 E-hybrid Platinum Edition，實際上市車款請以台灣保時捷公布及新聞稿內文為主。

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