韓第一名媛為救娘家棄當三星媳婦　現與《魷魚》男主熱戀

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林世玲是家中大女兒，只有一個妹妹林相珉，不過她也不會仗著家世背景雄厚，為人反而通情達理，平易近人，在學生時期，甚至連朋友、同學都不知道她的真實身份。高中畢業之後，還考上了韓國數一數二的知名大學延世大學。但大學還沒念完，林世玲就先走入了人生第一段婚姻。
林世玲在母親的安排之下，1998年與李在鎔結婚，當時婚禮辦在京畿道龍仁湖岩美術館，包括韓國前國務總理李壽成、李賢宰等韓國政經名流全都到場參加如童話般王子與公主的世紀婚禮。
不過在婚後等待他們的卻是豪門家族八點檔，林世玲結婚之後放棄了延世大學的學業，隨著李在鎔一同前往美國，成為家庭主婦，照料當時正在哈佛就讀博士的李在鎔一切生活起居。林世玲與李在鎔在婚後生下了一對兒女。
林世玲這個豪門媳婦也做得有苦說不清，除了丈夫孩子之外，就連李在鎔爸爸李健熙留美治療肺癌時，林世玲也得床頭床尾盡心照顧。還曾有消息傳出，林世玲曾經用SONY的產品聽歌，婆婆看見就斥責她「長他人威風」。送小孩去上學不小心被媒體拍照，也讓林世玲挨了婆婆一頓罵。與公婆相處不愉快，李在鎔也沒有替林世玲說話的意思，不但不答應搬家，還要林世玲「顧全大局」。
林世玲在婚後必須放棄自我，犧牲所有自己的想法，全心全意地為三星家族付出。而壓垮駱駝的最後一根稻草，是林世玲娘家出事，2008年大象集團出現金融危機，林世玲忍不住向李在鎔請求幫忙，但李在鎔不但置之不理，還背地收購大象集團股份。讓林世玲選擇訴訟離婚，並與李家對簿公堂，要求分割財產，最後林世玲不但拿到了兒女的撫養權以及10億韓元的撫養費，更分得數百億韓元。
但離婚之後，林世玲並未消沉，而是回到娘家，出任大象集團瀕臨破產的子公司YZ&P的代表理事，不但全面修正了先前品牌擴大戰略，對激烈競爭的市場環境也做出有效對應，發揮了「止損的重要作用」。2012年林世玲以創意總監身份進入大象集團，負責食品品牌經營、企劃、營銷、設計等，開始控管大象集團內營銷、設計、品牌公關等多個部門。大象集團在林世玲回歸之下，也擺脫危機、回歸正軌。林世玲也重返校園完成她當時因為結婚而被迫放棄的學業。
在事業開花的同時，林世玲也迎來了人生「第二春」。在離婚之後她與好友李政宰互相治癒情傷，兩人越走越近，隨後開始交往。雖然兩人相當低調，仍多次被媒體捕捉約會，兩人始終以「好友」形容對方，直到2015年，兩人才承認戀愛一事。李政宰曾表示，「不想因為他的關係讓林世玲被外界議論。」因此在鏡頭前從不會主動提及林世玲。如今兩人已經交往了至少6年，感情相當穩定，近日兩人還被爆出一起出席在美國LACMA藝術與電影盛典（LACMA Art+Film Gala），外界更是不斷傳出猜測兩人喜事近了的聲音。