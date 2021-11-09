藍營公投立場屢矛盾　綠譏：明知錯還要硬凹的宮鬥劇

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郭國文接著說，最重要期時是，這4個公投案都具有相當程度爭議性，可說是為提而提、不顧是非，當然國民黨內部都無法說服，那又要怎麼說服支持者？
郭國文也說，民進黨不同意的力道會越來越強，以他在基層所遇到的狀況來看，綠營支持者普遍有焦慮感，因為大家知道，這不是政黨對決，而是國家未來的選擇，周六郭國文也將舉辦公投說明會，鄉親期待參加的反應比選舉的時候還熱情。
莊競程也向記者表示，以國民黨立委羅明才今日在質詢台愣住的事件來說，代表國民黨也知道台灣是處在地震帶上是沒有核安的，且核廢料要放哪裡也無法解決，這樣根本不應該蓋核四。
莊競程說，日本國土面積大，但福島核災發生後，全日本經濟都受到影響，台灣相對面積更小，核能災難一旦發生，絕對是全國都遭殃，「我覺得國民黨也知道，所以論述才會這麼亂，明知是錯的卻要凹，這樣不是笨而是壞」。
另也有綠營幕僚向記者分析，藍營民意代表很會看風向，近日包括國民黨立委陳超明、萬美玲等都分別表達出對國民黨決策反覆的疑慮，而黨中央和戰鬥藍明顯論調不同，國民黨現在陷入上駟與下駟之爭，「藍營宮鬥劇比電視說明會還好看」。
該幕僚細數，陳超明今日質詢時，同意行政院長蘇貞昌說國民黨對公投立場變來變去的說法，雖然事後有稱「口誤」，但如何解讀大眾自有公評；萬美玲8日也指出，核四封存多年，現階段無法安全運轉。而國民黨諸侯如新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙都紛紛對於核四重啟、核廢料、安全問題表達疑慮。
該幕僚還說，民進黨從地方縣市長、立委、議員全都動起來，火速舉辦數十場地方公投說明會，展現強大動員能力，也反映支持者的向心力；反觀國民黨中央的態度曖昧反覆，除了地方縣市長與黨中央公開不同調，連年輕世代的黨內幕僚、國際部副主任黃裕鈞和國民黨明日之星立委蔣萬安都不避諱對萊豬和核四議題表達疑慮。
該幕僚進一步分析，從藍綠動員的狀況，可以看出綠營黨公職對政策更勇於辯護，除了說明會，也開始掛看板、進行街頭宣講。相較之下，藍營黨公職顯然態度不一，尤其「重啟核四」題更是被藍營黨公職視為燙手山芋，連朱立倫都開始切割，改口稱重啟核四公投案是由民間團體提出，由主攻轉為聲援立場，不難看出藍營內部的對於公投的矛盾。