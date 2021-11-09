顏寬恒將宣布參選 柯文哲談民眾黨：還沒決定要不要選
國民黨前立委顏寬恒今（9）日下午宣布，將在今天晚間7時召開記者會，宣布「重大事項」，外界也預測顏寬恒將宣布投入台中第二選區立委補選。而在民進黨及國民黨相繼宣布推出候選人參與補選，日前民調支持度超越國民黨的民眾黨，對於投入補選與否仍舊低調。對此身兼黨主席的台北市長柯文哲，今日下午被問及該議題時，也僅低調表示交由台中市黨部處理。
記者丁上程／台北報導
2021-11-09 17:55:54
柯文哲強調，自己對於黨內經營的模式還是主張「地方分權」，所以對於要不要派候選人參與補選一事，一開始就有跟台中市黨部說「你們先自己討論，有結論再跟我說就好。」議員王欣儀則追問「是否到現在還沒有結果，還沒有決定要不要參選？」對此柯文哲也坦言「對。」
而針對民進黨派出前不分區立委林靜儀參選一事，王欣儀也詢問柯文哲，林靜儀近日不僅被抓包常常請假，被形容成「女版陳柏惟」外，過去在疫情期間也時常針對台北市的防疫作為進行批評，「同樣身為醫生出身的政治人物，對她有什麼看法？」對此柯文哲也直白表示，除非林靜儀說謊話，不然就代表「其實她在醫學上不太懂」。
柯文哲強調，很多林靜儀過去對他的攻擊，「因為她是上call in節目，不這樣講可能也領不到通告費。」柯文哲直言，過去林曾經說過「台北不做疫調」，其實就是對醫學的不懂。