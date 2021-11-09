劍指總統寶座？杜特蒂兒女突「雙雙退選」放棄市長選舉
菲律賓總統杜特蒂任期將在明年6月屆滿，由於依該國憲法規定無法他將無法尋求連任，下一屆總統寶座將由誰來挑戰也備受關注。不過就在距離2022年菲國總統大選登記截止日進入最後倒數期間，杜特蒂的女兒、現職納卯市長的薩拉（Sara Duterte）突然宣布退出市長連任之戰，兒子杜特爾特（Sebastian Baste Duterte）也順勢退出副市長選舉，令外界不禁猜想兩人是為參選總統鋪路。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-09 18:14:58
綜合《路透》、《CNN》等外媒報導，薩拉目前在菲律賓第三大城市納卯（Davao）任職市長，並於10月1日時提出市長參選申請，尋求連任，先前也曾經表示明年不會參選總統；然而今（9）日稍早她卻透過臉書表示自己要宣布退選，放棄原先已登記角逐的市長位置，且僅低調表示日後會有進一步說明，並未解釋退選原因。
報導提到，在今年9月一份針對菲律賓總統大選的民調顯示，薩拉的支持度一直名列前茅，擁有20％的選民支持，其餘對手如前總統獨子小馬可仕、馬尼拉市長莫雷諾與前拳王巴喬僅分別在民調中獲得15％、13％與12％的票數支持，然而外界卻盛傳杜特蒂有意複製自己的選舉模式傳位女兒，但薩拉本人似乎興致缺缺。
報導指出，薩拉退出市長連任競選戰，取而代之的應該是原先參選副市長的哥哥杜特爾特，而原先副市長選戰將由杜特蒂的特別助理昆汀（Jesus Melchor Quitain）出馬競選。
由於杜特蒂上月初就宣佈將準備退出政壇，外界多質疑這是他為女兒參選鋪路之舉，按該國選舉制度，總統候選人登記期限為10月1日至8日，但若未能在此期間登記，仍可藉由其他人退出或更換候選人等策略，於11月15日前成為正式的總統候選人，外界多半推測薩拉此時不投身市長選舉，就是為了炮製父親2015年最後一刻踏入選戰的方式，將目標放在總統位置。