雙11壓軸優惠開搶！電商龍頭最低價總整理狂殺38折起

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一、美國FAB燕麥保濕霜雙11獨家組合買2正貨送1正貨+3旅行組特價1111元
美國Sephora熱銷、廣受國際好評的超人氣專櫃保養品牌今年在momo獨家上市!乳霜成分萃取自北美高純度微米燕麥，敏感肌也適用，是現在換季的肌膚保濕聖品，美妝社團早已搶翻天。超吸睛雙11禮盒也可以當作年末交換禮物，或是跟好姊妹一起合購，不買起來對不起自己！
二、OLAY新生高效緊緻護膚面霜現省801元
媲美15款專櫃面霜的OLAY新生高效緊緻護膚面霜是每個小資女必囤的保養聖品，本次優惠組合除了包含2組面霜組外，再附贈2副臉部按摩棒，買一組就能用半年，趕快為入冬保養做足準備。
三、日本髮的料理Hair Recipe禮盒組現省614元
日本超夯洗髮神物內含抗氧化氨基酸及維生素E原，萃取自天然食材，清新香氣讓每個用過的人都大呼超療癒！這組包含生薑蘋果洗髮露/護髮素，防止染燙斷髮；奇異果無花果洗髮露可以幫助細軟髮蓬鬆有光澤！
四、潘婷高濃度保濕爆水膠囊髮膜現省535元
首創膠囊設計的潘婷高濃保濕膠囊髮膜，至今已熱銷千萬顆，6大專櫃級美容保養成份，讓呵護頭髮的你一夜醒來就能感受到輕盈蓬鬆又保濕，女神光24小時不間斷。
五、美國Crest美白牙貼+6條鑽白牙膏組現省1444元
Crest美白牙貼長期霸占國外代購前茅，現在只要4折的價格就可以入手美白牙貼，14天就可以讓牙齒閃耀動人。組合內還有6條亮白牙膏，5天去除最高99%牙漬，買一組就可以用好幾個月！
六、好自在液體衛生棉13入組現省1100元
液體衛生棉推出後造成全台姊妹們轟動，黑洞吸收力讓姨媽好像沒來過，而且吸完之後還不會變厚，讓液體衛生棉成為每次特價都必囤貨的目標！反正都要買，趕快趁現在入手省荷包。
一、ARIEL抗菌洗衣膠囊138顆裝現省1148元
日本主婦首選品牌ARIEL抗菌洗衣膠囊已經站在momo雙11購物人氣榜好多天啦，這波檔期祭出破盤價711元，整年來最低價，難怪PTT版上已經吵成一片。一顆5元出頭，就可以洗整桶，不只達到持續99.9%抗菌、洗去99.9%病毒還有網友熱推的抗氧化抗臭能力，又能輕鬆洗掉黃漬，不愧日本洗衣神器，難怪大家都揪團等結帳了。
二、幫寶適一級幫紙尿褲－單箱下殺1111元
日本產院愛用首選的幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲，一箱也殺到1111元起，還提供滿額5999減600、8999減1000、11111元再送一箱拉拉褲，幾乎是5折優惠，而且最新升級款還添加乳木果油乳液呵護寶寶肌膚，囤好一整年真的不為過！
三、風倍清織物除菌消臭噴霧5瓶組現省486元
日本熱銷第一的風倍清織物除菌消臭噴霧等於一瓶100元不到，大家疫情後人手一罐隨手除菌消臭，日本科技可以深入織物、強力消臭，還能達到99.9%除菌、24小時持續抗菌，也難怪雙11購物車內大家都買好買滿，準備到處都放一瓶。
四、日本蘭諾衣物芳香豆現省181元
這次momo推出2款組合，經典的晨曦玫瑰+清晨草木，或充滿輕甜的青蘋甜麝香和甜花石榴香，買一組就能享受兩種香氣，洗後還可以持香12週，也可以拿來洗床單被單，無論到哪都被香氛圍繞。
五、吉列小黑磚刮鬍刀1刀架5刀頭組
最近超多網紅傾潮推薦，整個IG版面上都是吉列小黑磚這個外型超潮的酷東西，除了磁吸刀座超有特色，激薄鋒利五刀片和旋轉刀頭設計可以輕鬆刮掉鬍渣，是內外兼具的寶藏商品！這組雙11期間只要899元，還送100 mo幣跟刮鬍泡，送禮自用兩相宜。
一、德國Oral B Genius 9000現省8009元，再送2年份8支刷頭與200 mo幣，登錄再送300 mo幣。德國Oral B Genius 9000能透過藍芽結合手機APP來做臉部定位，精準清潔口腔死角，總共有6段潔牙模式，敏感潔牙亮白按摩一機到位，最吸引人的還是那USB高質感的充電旅行盒，外觀經典雅致，許多網友互相推坑，說電動牙刷「用過就回不去啦」！
二、德國百靈7系列電動刮鬍刀特價11111元，現省8777元；登錄送市價3990元的 Sodastream氣泡水機與500 mo幣、下單再抽Dyson吹風機，網友們在論壇上大喊「太扯啦！」「比從國外買還便宜了」德國百靈7系列電鬍刀360 °靈活貼服，德國製造刀頭搭配超大刮鬍面積激增刮鬍效率，甚至還有自動感應技術偵測鬍量調整轉速，每一刮都超滑順省力。
(最終價格及優惠內容以賣場實際標價為準)