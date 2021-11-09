台積電拍板建日本晶圓廠　SONY半導體取得不超過20%股權

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台積電今日宣布上述消息，表示位於日本的 JASM 晶圓廠預計將於 2022 年開始興建，並於 2024 年底前開始生產。此晶圓廠將直接創造約 1,500 個高科技專業工作機會，其月產能達4萬5千片12吋晶圓。初期預估資本支出約70億美金，此案並獲日本政府承諾支持。
在台積電與索尼半導體解決方案公司達成的最終協議下，索尼半導體解決方案公司計畫投資約 5 億美金，取得 JASM 不超過 20%之股權，台積公司與索尼半導體解決方案公司的交易完成條件遵循一般交易常規。
台積電總裁魏哲家表示，人們生活當中越來越多面向正經歷數位轉型，也因此為客戶創造出絕佳的機會，透過台積但的特殊製程來串連起數位與真實生活。很高興能夠獲得業界領導廠商，同時也是長期客戶 Sony 的支持，將藉此嶄新的日本晶圓廠滿足市場需求，同時也樂見有這個機會能夠邀請更多的日本人才加入台積電全球大家庭。
索尼半導體解決方案公司總裁暨執行長 Terushi Shimizu 表示，當全球半導體短缺現象可能持續之際，相信與台積電的合作夥伴關係能夠對穩定提供邏輯晶片做出貢獻，不僅是SONY，也包括整個產業。深信與擁有全球領先半導體生產技術的台積電進一步加強且深化合作夥伴關係對SONY 集團而言意義非凡。
台積電於 1997 年設立日本子公司，此座日本晶圓新廠是台積電長期深耕日本半導體生態系統下所寫的最新篇章。近來，台積電於 2019 年成立日本設計中心以服務其全球客戶，目前也與日本夥伴合作，透過位於茨城縣的 3DIC 研發中心來擴展先進封裝技術的版圖。