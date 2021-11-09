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《頭文字D》祕辛曝光！周杰倫賽車險喪命　嚇壞余文樂　

▲周杰倫與余文樂拍攝《頭文字Ｄ》建立好交情。（圖／翻攝周杰倫FB）
▲周杰倫與余文樂拍攝《頭文字Ｄ》建立好交情。（圖／翻攝周杰倫FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-09 19:08:26｜2021-11-09 19:12:51

港星余文樂在台灣Longstay越來越開心，藉由YouTube頻道《Inside out》記錄生活，實現了夢寐以求的人生初次露營體驗，他開車帶著拍攝團隊到野外營地，經過山路一段彎道時，自曝當初拍攝電影《頭文字D》的可怕回憶，在山路上撞了很多次，連護欄都撞凹了，周杰倫都差點沒命，真的嚇呆了！

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▲余文樂（右）透露拍攝《頭文字Ｄ》時過程驚險。（圖／翻攝余文樂YouTube）
▲余文樂（右）透露拍攝《頭文字Ｄ》時過程驚險。（圖／翻攝余文樂YouTube）
▲余文樂（右）和好友戶外露營，在大雨裡苦中作樂。（圖／翻攝余文樂IG）
▲余文樂（右）和好友戶外露營，在大雨裡苦中作樂。（圖／翻攝余文樂IG）

2005年上映《頭文字D》改編於日本漫畫，描述一群賽車好手在秋名山飆車競技的故事，取景地點在日本群馬懸榛名山，是當地著名賽車勝地，有4個險要陡壁及5個連續髮夾彎，余文樂飾演的角色「中里毅」，與周杰倫飾演的「藤原拓海」同場競速，留下影壇經典畫面。

余文樂心有餘悸地說：「撞到差點周杰倫都沒有了，那時候嚇歪了，差點杰倫就掰了，整個防撞欄都凹出去，杰倫那台車一半沒了，我真的嚇死。」結果坐在身旁的導演自曝當時才讀國二，年紀差異頗大，余文樂幽默回覆說：「好啦，很厲害啦，很年輕啦，這邊可以下車了」，過程中充滿歡樂氣氛。

雖然天公不做美，露營時飄起雨來，余文樂還是樂在其中，因為他一直都想嘗試露營，從單身想到結婚，如今都生了兩個小孩，才終於有機會。首次踏足郊區營地，在清澈溪間河邊紮營，同行的友人攜帶專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，一起泡咖啡聊天，非常有趣。他在訪談中自曝每天早上8點多送小孩去上學，是採抽籤方式決定，看兒子抽到他還是老婆王棠云，所以他都會跟兒子洗腦說「媽媽送你去比較好」，結果慘被老婆踢一腳。

▲余文樂自曝洗腦兒子，讓他請老婆陪伴上學去。（圖／翻攝余文樂YouTube）
▲余文樂自曝洗腦兒子，讓他請老婆陪伴上學去。（圖／翻攝余文樂YouTube）
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