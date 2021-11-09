國民黨將推顏寬恒戰補選？林靜儀：應清楚說明公投立場
前國民黨立委顏寬恒預計將投入台中市第二選區立委補選，代表民進黨參選的林靜儀今（9）日晚間表示，希望國民黨的候選人證明，可以做得比因為罷免而卸任的前立委陳柏惟好，而這是一席重要的國會議員，也應該要對12月18日將投票的4個公投案進行表態。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-09 19:03:58｜2021-11-09 19:08:43
顏寬恒預計投入台中市第二選區立委補選，林靜儀晚間對此回應，中國國民黨操弄罷免，導致台中第二選區國會議員空缺，終於願意負責任的提出他們認為適當的候選人了，是件好事。
林靜儀說，接下來就請中國國民黨的候選人證明，他能做得比陳柏惟好，也做得能比她自己好。林說，若是提名顏寬恆，他們同時都擔任過第9屆的國會議員，「我相信我們的開會、質詢、提案品質和政策建議，都值得比較」。
林靜儀說，1月9日補選投票前，還會先經過12月18日的4項公民投票案，針對公投議題，她已經基於國家能源永續、經濟發展、區域環境、國際參與、民主穩定的立場，提出「四個不同意」的態度。這是一席重要的國會議員，林靜儀認為中國國民黨的候選人不能迴避，應該清楚說明對於公投4項提案是什麼立場。