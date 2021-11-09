台大機械系服「笑中帶淚」爆紅！系學會：將開放外界訂購
台大機械系日前徵稿系服設計，結果脫穎而出的「笑中帶淚」獲得熱烈迴響，許多網友紛紛敲碗直呼想買，喊話台大機械系開放外界訂購。而台大機械系學會今（9）日也發文回應，承諾未來將與系友基金會合作，將系服上架電商，開始給外界訂購，還會提供海外配送，任何人都可以購買。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 19:14:59
這款爆紅的「笑中帶淚」系服，設計非常簡約，帶點童趣的線條勾勒出一個人型圖樣，主人翁嘴角帶著一抹微笑但眼角卻掛著一滴淚，網友看了皆大受震撼，直呼觸動人心，許多校外人士也喊話想買一件來穿。
眼看系服引發熱議，台大機械系學會發文回應，先是說明已有合作廠商，不考慮接洽其他廠商；更指出「作者本身不願意對創作理念多做說明」。而外界最關心的開放訂購，系學會承諾「會與系友基金會合作，將產品上架網路電商，也提供海外配送，任何人皆可購買」。
但系學會也強調，會發行有別於對外銷售的限定款，僅開放給系內學生。大一有繳系學會費者可免費獲得一件，確切的價格則需待材質等確定後再行公佈。另外，系服的收益會將一部分作為系學會運作資金，另部分作為新工學院綜合大樓的建設資金。最後台大機械系學會再次感謝外界關注，更喊話「敬請期待商品的上市～」（編輯：倪浩軒）