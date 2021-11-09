老瓶裝新酒 ─ Hyundai Grandeur概念車，復古中展現創意

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以往只要是提到概念車，應該都會認為是造型前衛、再配上各種最新科技，作為車廠展現未來造車概念的平台，但Hyundai在2021年卻接連顛覆大家印象，先是在4月以著名的國民車Pony為基礎推出Pony EV concept，這回再以類似手法，在一代旗艦車款Grandeur問世35周年之際，以Grandeur為基礎，打造了一輛復古外型、內涵先進的新Grandeur概念車！
這款用舊瓶裝新酒的Grandeur概念車，外觀完全延續過去的方正造型，但換上了與Ioniq5類似的多燈組LED頭、尾燈，而水箱護罩、輪圈、鍍鉻後視鏡等則也都維持復古造型。
而進入座艙，可就是截然不同的風景，基本陳設維持過往的簡潔風格，在以皮革、橫柵式木紋飾板、金屬等材質，搭配機械拉柄排檔桿、類單扶方向盤與天鵝絨座椅，以新設計營造科技復古風，中控台上自然配上了最新的全數位化液晶螢幕，以及平板式觸控操作介面，頂棚以鑲嵌LED凸透氣氛燈，營造獨特氛圍，前座中央扶手內則是設置了一個可以放置手錶的抽屜，是另一個獨特的巧思。
Hyundai這兩年在新車造型上，可說是玩出了新境界，許多設計都超乎想像，反倒是在概念車部分，反走經典復古風，先後以Pony EV Concept、Grandeur Concept，顛覆許多人印象，也展現出這家韓國車廠的創意與嘗新的勇氣。