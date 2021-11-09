李國毅陪產震撼！眼看女兒被拉出來 不辦婚禮再戰第二胎
李國毅今（9）日出席「寒士吃飽30」公益活動，天蠍座女兒「威廉妹妹」10月出生，李國毅全程陪產，「太太第一次，我也第一次，我想陪著她，我全程錄影，跟我預想不一樣，醫生進來產房連布都沒擋，小朋友就『啵』拉出來了，我以為自己會感動、會哭，但是我跟太太都是不可思議居多。」看見女兒第一眼什麼感受？李國毅說：「很漂亮，沒有皺皺的！」
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-09 20:03:36
李國毅透露女兒像媽媽，李家長輩都高興壞了，「我4個姐姐、6個姪子都不在台灣，父母很開心，終於有可以就近一直玩的內孫出現了。」他也提到老婆橘子孕期舒適，沒有任何孕吐、吃不下睡不著的狀況，連醫生都說橘子很適合生產，問他想再拚第二胎嗎？李國毅點頭：「我自己出身大家族，知道有兄弟姊妹多幸福，未來會再找空檔囉。」
李國毅表示不會辦婚禮，太太是舞者、他是演員，私生活不需要再有舞台，「應該雙方家人吃個飯而已，我跟太太不喜歡萬眾矚目的感覺。」個性低調的他，甚至自己在家拍完婚紗照，「借個相機在家裡打燈，全部DIY拍完了。」升格新手爸爸的李國毅，還在學包尿布、洗澡的技能，未來會是女兒傻瓜嗎？他說：「我想做很酷的爸爸，請教了天蠍女生朋友，她們說會喜歡很酷的爸爸。」