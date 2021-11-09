《濁水漂流》強勢入圍金馬！剖析劇中越南難民的角色

《四方報》報導， 30歲的香港導演李駿碩今年以《濁水漂流》參加金馬獎，沒想到一舉入圍12項，成為本屆入圍的最大贏家，這讓外界相當好奇這是一部什麼樣的電影。據悉，該部電影描寫社會底層的人民，在天橋底下的生活和故事。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-09 20:12:34
導演強調整部戲改編自真人真事，他花了多年的時間做田野調查，讓電影具有打動人心的共鳴感。影片中還可以看到包括謝君豪、李麗珍、朱栢康及寶珮如在內的露宿者，遭到食環署及警察清場的混亂及衝突場面，而越南難民角色則由謝君豪所出演。他飾演的角色是從越南漂流到香港的移民「老爺」，在現實生活中真有其人，可看性相當高，他代表了東南亞移民來到東亞後，那種無助感和滄桑感，曾經因為戰亂而流離失所，來香港尋求政治庇護，卻最終流落街頭，引人唏噓。
在這部電影中，有吸毒及戒毒人士、雛妓及不再賣身的女子、政治難民和越南難民，他們全都是更生人士，也全都是被社會所流放的人，在天橋底下載浮載沉。該劇的主角色有曾稱帝封后的吳鎮宇、謝君豪與李麗珍，這次分別入圍最佳男主角、男配角與女配角。片中表現讓人印象深刻的新秀柯煒林也提名最佳男配角，片商在本月初宣布將在19日於台灣正式上映。