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印尼同意移工專案引進措施　最快本週開放入境

▲勞動部9日與印尼確認移工專案防疫措施，最快本週開放來台。（示意圖／shutterstock）
▲勞動部9日與印尼確認移工專案防疫措施，最快本週開放來台。（示意圖／shutterstock）

中央社

2021-11-09 20:28:57

（中央社記者吳欣紜台北9日電）COVID-19疫情爆發後，移工暫緩入境，勞動部今天下午與印尼針對移工專案引進確認防疫措施，印尼承諾配合，後續將報指揮中心同意專案引進計畫實施，最快本週開放引進。

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中央流行疫情指揮中心指示，由於去年印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，自去年12月4日起暫停引進印尼移工；再因國內及國際疫情升溫，自今年5月19日起，除已持有居留證或經專案許可者外，所有移工暫緩入境。

考量國內缺工，勞動部跨部會研擬移工引進專案，規劃採2階段專案引進移工、建立入境積分制、雇主應於移工入境前為其加保新台幣50萬元醫療商業保險等，今天與印尼召開會議討論、確認相關防疫工作。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良接受媒體聯訪指出，會議在下午2時展開，與印尼針對移工專案引進國外防疫準備工作討論，包含國外仲介公司應訂定防疫計畫，且防疫計畫須經印尼主管機關查核符合規範後出具相關證明、台方駐印尼代表處審核移工入國簽證程序、印尼方提供47家PCR檢驗機構名單、印尼方承諾將嚴格監督仲介公司落實防疫措施等。

蔡孟良說，移工專案引進相關防疫措施，這次會議與印尼方及台方駐印尼代表處確認都可配合辦理，後續將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。

至於針對外界關注印尼疫苗認證一事，蔡孟良說，印尼方已表明有官方App，只要印尼國民有施打疫苗，相關接種紀錄都可以透過App獲得，且App也有防偽機制，可以做為佐證。

另外，針對印尼移工零付費政策，蔡孟良提到，雙方同意合作加強防疫，優先處理重新開放印尼移工來台議題，待疫情結束再重新討論移工費用議題。（編輯：管中維）1101109

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