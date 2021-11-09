台灣罐頭隱藏一哥？網喊「3黑罐」搶手缺貨：配泡麵太香
罐頭具一開即食且能久放的特點，其口感美味又百搭，不管是加入清粥或泡麵等都相當適合。對此，就有一名網友分享3個黑色罐頭，好奇詢問「這要怎麼煮阿？」隨即引發老饕們驚呼「這個超搶手！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 21:29:30
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示正在當兵的友人拿了幾個罐頭給他，隨後他也曬出照片，只見畫面中罐頭包裝上主要有黑、紅兩色，上頭還寫道「紅燒牛肉」等字樣，而第一次見到該物的他便不解詢問「這要怎麼煮阿？」
貼文曝光後，隨即引起老饕們暴動直呼，「好東西！ 煮麵就很美味了」、「這比市面上賣的都好吃阿」、「煮泡麵、牛肉火鍋，什麼都好」、「這直接煮麵，加麵吃不用煮，配飯也好吃」、「很好吃耶～萬用」、「這個超搶手，不是天天能吃的到」。
甚至有許多退伍弟兄回憶，「當兵埋伏哨時，在海灘上就是用這個牛肉罐頭， 做牛肉火鍋來吃」、「超好吃，當兵都超想吃這個的」、「當兵的時候，這個拿來煮牛肉麵超好吃了，但退伍後，就覺得很普通」、「牛肉罐煮麵加上酸菜罐真是外島當兵時美味之一，吃飽後再喝罐頭鳳梨汁或是芒果汁」、「當兵二年吃沒超過5次，都缺貨……」。（編輯：陳雅雲）