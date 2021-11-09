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南韓年輕人「穿搭贏了台灣」？他反揭1現象嘆：壓力爆大

▲有網友好奇詢問「韓國年輕人穿著大勝台灣？」隨即引來鄉民點出1現象分析南韓社會。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「韓國年輕人穿著大勝台灣？」隨即引來鄉民點出1現象分析南韓社會。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 22:16:11｜2021-11-09 22:44:04

近年來「韓流」席捲全球，除了在歌曲、戲劇方面備受肯定外，穿搭時尚更受到全世界矚目。對此，就有一名網友好奇詢問「韓國年輕人穿著大勝台灣？」隨即引來內行人點出1現象分析南韓社會。

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一名網友於PTT八卦板上指出，在YouTube上發現一部直播影片，畫面中剛好有片段拍攝到街頭路人的打扮，他發現有不少年輕人穿搭非常時髦，驚訝表示「一看驚覺男的俊，女的正，穿著真的大勝台灣年輕人」，這便讓他好奇詢問「有沒有台灣年輕人連穿著也輸了的八卦？」

▲網友發現南韓年輕人打扮相當時髦。（圖／翻攝Watchers Club YouTube）
▲網友發現南韓年輕人打扮相當時髦。（圖／翻攝Watchers Club YouTube）
問題曝光後，就有一名網友回文表示，南韓大叔、大媽和台灣一樣也愛亂穿，但年輕人相當注重打扮，甚至與韓劇穿著相差不多，不過他坦言「那種打扮感覺是礙於一種社會壓力的結果，因為你仔細看，他們風格都非常像，顏色、款式等等一致性都很高，有些比較非基本款的特殊設計，在流行期間也是滿街都是」。

該名網友緊接著解釋，這現象代表著「很多人不是因為享受打扮才打扮，而是因為他們必須要符合社會期望，才需要去研究穿搭，不然真的喜歡打扮的話，應該會想要更表現自己的風格才對」。他進一步說明，這可解釋為何韓國平價時尚相當發達，「因為他們有很強烈的需求，那都幫你搭好又便宜的快時尚就變成生活必需品，而不是一種選擇了」。

網友最後也將南韓與日本相比，指出在日本街頭雖然有很多上班族打扮相似，但在休閒打扮的風格就十分多變，「感覺是把打扮當成表現自我的方式，日本也是有強烈的穿搭壓力（尤其女生），但還是很多人用穿搭表現自我認同、抱團謀生」，文末他也感嘆「韓國感覺群體壓力更大，表現自我認同的部分又更小了」。

▲南韓街頭。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友認為南韓社會群體壓力大。（示意圖／翻攝pixabay）
分析文一出，瞬間引起不少鄉民熱議，「在台灣真爽，一件羽絨穿一個冬天」、「沒錯，髮型穿著根本都九成相似」、「有夠中肯」、「台灣就沒進步啊」、「其實最大的重點差異不在會不會穿搭，而是在不在意體面的問題」。（編輯：陳雅雲）

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