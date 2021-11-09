「這裡出門不必穿防彈衣」顏寬恒宣佈接受國民黨徵召

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在沙鹿服務處召開的記者會由國民黨主席朱立倫主持，他稱許顏寬恒過去擔任立委時勤走基層，雖然落選後沒有職務，還是繼續為民服務。朱立倫批評過去中二選區忍受一位不了解民意、不了解地方的民意代表，希望民進黨不要再用空降的候選人，也請民進黨不要再造謠抹黑，讓在地出發。
顏寬恒強調自己在地45年，並說中二選區不屬於任何人，是屬於所有鄉親的。百姓都很樸實、很單純，出門不用穿防彈背心，鄉親要的只是能夠安居樂業，但執政黨卻集所有黨政資源、大軍壓境，他希望這場補選無論是誰當選，都不要看到政黨的惡鬥。
盧秀燕則說大家看著顏寬恒長大、陪著他長大，鄉親就像他的家人。尤其「他一直都在自己的故鄉，不會臨時來、也不會忽然走」。她並透露顏寬恒本來想休息，但為了鄉親「他還是決定站出來」。
民進黨部份，中執會已於3日通過徵召前立委林靜儀出戰，迅速組成堅強戰隊，前台中市長林佳龍擔任競選總部主委、前基進黨立委陳柏惟擔任總幹事、民進黨台中市黨部主委李天生為召集人、立法院副院長蔡其昌則是後援會總會長。
記者詢問顏寬恒，對於林佳龍認為他若參選，就是坐實了「輸不起」，有何看法？顏寬恒說：「每個選舉和罷免，都是民眾的選擇，我們應該相信民眾的智慧。」