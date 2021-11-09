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「這裡出門不必穿防彈衣」顏寬恒宣佈接受國民黨徵召

▲前立委顏寬恒今在國民黨主席朱立倫等人陪同下，宣佈接受徵召參與中二立委補選。 （圖／記者顏幸如攝，2021.11.09
▲前立委顏寬恒今在國民黨主席朱立倫等人陪同下，宣佈接受徵召參與中二立委補選。 （圖／記者顏幸如攝，2021.11.09

記者顏幸如/台中報導

2021-11-09 22:23:30｜2021-11-09 22:35:21

長考多時的前立委顏寬恒，今在國民黨前後任主席江啟臣、朱立倫及台中市長盧秀燕陪同下，終於宣佈投入立委補選，並定調這是一場「在地與空降之戰」。顏寬恒強調，中二選區從來沒有像現在這樣，被執政黨如此關心過，但這裡不需要臨時抱佛腳的關心，出門更不需要穿防彈衣。

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顏寬恒昨天出席沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心開工典禮時，態度和之前完全不同，不僅和鄉親逐一握手，還大方與盧秀燕合照，地方人士議論「應該已經定了」，果然今（9日）下午臨時通知媒體，晚間有「重大事件宣布」。

在沙鹿服務處召開的記者會由國民黨主席朱立倫主持，他稱許顏寬恒過去擔任立委時勤走基層，雖然落選後沒有職務，還是繼續為民服務。朱立倫批評過去中二選區忍受一位不了解民意、不了解地方的民意代表，希望民進黨不要再用空降的候選人，也請民進黨不要再造謠抹黑，讓在地出發。 
 

▲眾人齊拉手為前立委顏寬恒喊加油。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
▲眾人齊拉手為前立委顏寬恒喊加油。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
顏寬恒強調自己在地45年，並說中二選區不屬於任何人，是屬於所有鄉親的。百姓都很樸實、很單純，出門不用穿防彈背心，鄉親要的只是能夠安居樂業，但執政黨卻集所有黨政資源、大軍壓境，他希望這場補選無論是誰當選，都不要看到政黨的惡鬥。

盧秀燕則說大家看著顏寬恒長大、陪著他長大，鄉親就像他的家人。尤其「他一直都在自己的故鄉，不會臨時來、也不會忽然走」。她並透露顏寬恒本來想休息，但為了鄉親「他還是決定站出來」。

民進黨部份，中執會已於3日通過徵召前立委林靜儀出戰，迅速組成堅強戰隊，前台中市長林佳龍擔任競選總部主委、前基進黨立委陳柏惟擔任總幹事、民進黨台中市黨部主委李天生為召集人、立法院副院長蔡其昌則是後援會總會長。

記者詢問顏寬恒，對於林佳龍認為他若參選，就是坐實了「輸不起」，有何看法？顏寬恒說：「每個選舉和罷免，都是民眾的選擇，我們應該相信民眾的智慧。」
 

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2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

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