顏清標遭爆料欠債　銀行：依法催理債權

（中央社記者蘇思云、吳佳蓉台北9日電）大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭外界質疑積欠巨額款項不還，被點名為債權人的國泰世華銀行與華南銀行晚間回應，債權催收都依照內外部法規執行催理程序，以維護公司與股東的權益。
根據三立新聞網報導，大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭爆積欠巨額款項不還，最大債權人為國泰世華及華南銀行。根據顏清標2012年4月當立委時最後一次財產申報，當時債務金額達新台幣1億8900多萬元，其中欠國泰世華4筆短期放款共新台幣9088萬元，欠華南銀行清水分行3筆長期擔保放款2715萬元。
國泰世華銀行晚間聲明回應，成立以來歷經多次整併，在擴大服務規模的同時，也概括承受被併購金融機構所有權利義務。對於整併前或整併後的債權催理，都依照內外部法規嚴格執行催理程序，以維護公司及股東的權益。
國泰世華銀行表示，對本行仍有欠款的債務人，也持續追查資產狀況，即時執行訴追催理，以維護債權。強調在力求保障資產健全的同時，也遵守客戶資訊保密義務，未來也將本於公司治理原則，持續維護客戶與公司權益。
華南銀行今天晚間發出聲明稿表示，有關媒體今天對於顏清標的相關報導，華南銀對客戶放款等有關資料，都依銀行法相關規定辦理，同時，就債權的催收依法也訂有相關內部處理制度及規範，相關催收程序都依規定辦理。（編輯：潘羿菁）1101109