COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

顏清標遭爆料欠債　銀行：依法催理債權

▲鎮瀾宮董事長顏清標9日在前立委顏寬恒台中沙鹿服務處對外說明，他表示，現在就是拚選舉，「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰」。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
▲鎮瀾宮董事長顏清標9日在前立委顏寬恒台中沙鹿服務處對外說明，他表示，現在就是拚選舉，「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰」。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）

中央社

2021-11-09 22:47:03

（中央社記者蘇思云、吳佳蓉台北9日電）大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭外界質疑積欠巨額款項不還，被點名為債權人的國泰世華銀行與華南銀行晚間回應，債權催收都依照內外部法規執行催理程序，以維護公司與股東的權益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據三立新聞網報導，大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭爆積欠巨額款項不還，最大債權人為國泰世華及華南銀行。根據顏清標2012年4月當立委時最後一次財產申報，當時債務金額達新台幣1億8900多萬元，其中欠國泰世華4筆短期放款共新台幣9088萬元，欠華南銀行清水分行3筆長期擔保放款2715萬元。

國泰世華銀行晚間聲明回應，成立以來歷經多次整併，在擴大服務規模的同時，也概括承受被併購金融機構所有權利義務。對於整併前或整併後的債權催理，都依照內外部法規嚴格執行催理程序，以維護公司及股東的權益。

國泰世華銀行表示，對本行仍有欠款的債務人，也持續追查資產狀況，即時執行訴追催理，以維護債權。強調在力求保障資產健全的同時，也遵守客戶資訊保密義務，未來也將本於公司治理原則，持續維護客戶與公司權益。

華南銀行今天晚間發出聲明稿表示，有關媒體今天對於顏清標的相關報導，華南銀對客戶放款等有關資料，都依銀行法相關規定辦理，同時，就債權的催收依法也訂有相關內部處理制度及規範，相關催收程序都依規定辦理。（編輯：潘羿菁）1101109

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀