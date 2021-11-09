台灣爭取入CPTPP　謝長廷：憂有些國家支持中國

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謝長廷表示，此事台灣是外弛內張，均在積極交涉、蒐集情報，相關國家的外館都很認真，但是因為各國都忙於英國的入籍，加上日本最近才舉行眾議院選舉，內閣重整，日本政界非常忙碌。
英國今年2月申請加入CPTPP，9月召開第一次工作小組會議。謝長廷認為，英國申請加入CPTPP將成為台灣將來爭取加入的一個例子，所以台灣相當關注。
他說，有些CPTPP成員國對於英國的要求很嚴格、有很多意見，所以台灣自己應先準備好，調整體質。將來台灣會遇到的問題，包括食品問題在內，這是政策性的，國內應該去處理。
被媒體問及台灣管制日本福島等5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉縣）食品進口，日本是否有期待台灣在什麼時間點解決的問題，謝長廷並沒正面回答。
他表示，要成立申請加入的工作小組會議，需要CPTPP所有會員國同意，台灣有個別諮詢過，也與很多國家談過，但比較擔心有幾個國家支持中國，這些國家也不一定反對台灣，但台灣會很擔心。到目前為止，是沒有國家公開說反對台灣，所以說此事蠻複雜的。
謝長廷研判，英國申請加入CPTPP的案件如果未能通過，今年內就不太可能處理台灣和中國的申請案，他期盼英國的申請案能加速審理。
CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。美國在2017年退出TPP後，以日本為首的11國將此協定改組為CPTPP。中國於今年9月16日、台灣於9月22日正式遞件申請加入，是繼2002年加入世界貿易組織（WTO）後，另一個積極爭取加入的多邊經貿組織。
2018年12月30日生效的CPTPP，簽署國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等11國，約5億人口，生產總額達11兆美元，約全球GDP的13.1%。（編輯：韋樞）1101109