新莊驚傳流血事件！婦遭陌生男背後行刺 挨2刀受傷送醫
9日晚間，新北市新莊區民安路，一名50歲的林姓婦人，竟遭人當街行刺！當時林婦正從髮廊離開，不料卻被一名男子從後方襲擊，臀部被刺中2刀，當場血流如注，所幸送醫後無生命危險，而男子犯案後隨即逃逸，警方獲報後，立即成立專案小組，目前正積極釐清案情、追緝兇嫌。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 00:37:47
據警方初步調查，晚間林婦到民安路某髮廊洗頭，約9時許離開準備返家，沒想到卻突遭一名男子從後方行刺，臀部被刺了2刀，當場濺血倒地，男子犯案後隨即落跑，林婦之後被送醫救治，所幸無生命危險。
而林婦向警方供稱，嫌犯疑似是兒媳婦的男性友人，最近她跟兒子正協議離婚，卻因贍養費多次爭吵，她曾試圖介入調解，反被兒媳的友人毆傷，因此提告對方傷害罪。目前警方已初步排除隨機傷人，並已成立專案小組，將深入調查整起案情經過，追查嫌犯行兇動機，全案仍待進一步釐清中。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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