NOW早報／顏寬恒合體朱立倫、盧秀燕　宣布參選立委補選

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民進黨上週中執會通過徵召林靜儀參選中二立委補選，而藍營呼聲最高的顏家持續分析局勢，陷入長考，一度傳出候選人「難產」，讓黨內醞釀起焦慮氣氛。不過，在千呼萬喚下，顏寬恒辦公室昨日下午發出採訪通知，預告晚間7時10分將於沙鹿服務處正式宣布投入補選。
為壯大聲勢，顏寬恒合體朱立倫、盧秀燕、前黨主席江啟臣及多位地方市議員，展現出藍軍大團結態勢。請鎖定《NOWnews今日新聞》，帶您掌握最新消息。
今日天氣／雲多降雨減少！今入夜輻射冷卻效應溫差大
中央氣象局預報，受到東北風持續影響，今（10）日中部以北山區及東半部地區主要為多雲天氣，甚至有陽光出現，其中中部以北山區及東半部地區仍偶爾有局部短暫雨；中南部則大多為晴到多雲。
溫度方面，中部以北、東北部地區清晨低溫約14至16度，中南部及花東地區約17至19度。高溫方面，北台灣及宜花地區約20至22度，整日天氣偏涼，中南部及台東約24至28度，白天仍舒適溫暖，但要注意日夜溫差較大。
衝了！一蘭拉麵台中店11/24開幕 前1500名客人有專屬禮
台中人注意！一蘭拉麵來囉！日本超高人氣的「一蘭拉麵」台中朝富店，確定將於11月24日上午10點開幕。開幕日當天前3名客人，將獲得非賣品「有田燒一蘭謹製拉麵碗」1個，前1500個客人則可獲得1份台中店專屬紀念品，購買伴手禮2000元以上，可再獲得一套一蘭特製胸章，中台灣的拉麵迷還不準備手刀去排隊。
一蘭拉麵台中朝富店是一蘭在全球的第87間分店，也是一蘭2017年來台展店之後，首次到台北市以外地區設點。業者表示，這四年來收到很多來自各地的顧客希望展店，其中台中的聲量最高，因此才決定將二號店落腳於台中，讓中部地區民眾不用特地跑來台北，就可以品嚐正宗的天然豚骨拉麵。
這間台中朝富店位置落於台灣大道及朝富路交叉口，交通相當便利。內部裝潢承襲一蘭的傳統特色，設有必備的「味集中座位」，獨創的點餐系統及加麵文化原汁原味呈現。特製的ㄇ字型吧台，讓人可以保持隱私專心享用拉麵，還能透過座位前方竹簾點餐、送餐、甚至加點，展現高度效率。疫情期間，不用去日本也能享受到純正日式拉麵的風味。
至於台中朝富店目前公佈的營業時間，從早上10點到晚上12點，並非24小時營業，味集中座位41席。菜單有自創業以來的招牌天然豚骨拉麵、燉煮叉燒肉。App會員限定兒童拉麵 ，僅限6歲以下兒童兌換。
MLB／狂賀！大谷翔平入圍MVP最終3人名單
大聯盟昨日公布MVP入圍最終名單，天使隊日籍二刀流好手大谷翔平確定入圍，跟Vladimir Guerrero Jr.、Marcus Semien一起角逐最後美聯MVP。
根據全美棒球記者協會票選，MVP是全美最大獎，大谷若是確定獲獎，將是繼「安打之神」鈴木一朗後，睽違20年再度有日籍球員獲獎。
大谷獲獎賠率是1:-5000，也就是說「一定會獲獎」的賠率，大谷預計還有機會拿到漢克阿倫獎等其他大獎肯定。大聯盟預計在19日正式頒獎。
大谷本季創造二刀流傳說，不只單季9勝2敗，就打擊方面也有單季46轟，100打點，26盜壘，實在是很令人難以想像的數字。
粉絲巧遇李敏鎬大膽求合照！一坐下發現「整桌全是男神」
南韓男星李敏鎬是許多人心中的男神之一，而最近有幸運的網友在街頭巧遇李敏鎬，不僅大膽要求與對方合照，合照完後還驚見現場還有2位野生男神，一次被3位男神圍繞，讓許多網友羨慕不已。
一名微博為「電競石原里美」的大陸網友，在微博曬出與李敏鎬的合照，照片中，李敏鎬開心的對著鏡頭比出「YA」手勢，第二張照片則是李敏鎬走出餐廳外，該網友透露是在美國洛杉磯的K-Town遇到李敏鎬，還形容：「膽子要大，才有合照。」
引人注意的是網友曬出的最後一張照片，能看見除了李敏鎬外，整桌都是大咖藝人，靠窗坐的是有「南韓4大公共財」美稱之一的姜棟元，李敏鎬斜對面的男性穿著白色西裝，比對衣著後推測是《魷魚遊戲》的男主角李政宰，一次捕獲眾多野生男神，讓其他網友超級羨慕。
而這次李敏鎬、姜棟元等人之所以會現身洛杉磯，是因為他們都受邀參加洛杉磯郡立美術館Art+Film Gala 10 周年慶典活動，其中演出《魷魚遊戲》的李政宰、朴海秀、李炳憲、鄭好娟，以及導演黃東赫都現身出席。
理組畢業就一路順遂？過來人曝「超慘科系」：都浪費天賦
台灣高中時會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作也截然不同。就有網友好奇「二類理組哪個科系畢業出路最慘？」貼文曝光立刻有不少人分享經歷：「贏不過對手」。
原PO在論壇PTT上發文提到「二類組最慘的科系是哪個？我是七年級後段班的，現在高中同學聚會，一堆私校電機、資工畢業的都已經年薪百萬、買房結婚，但反觀選擇數學系的，都還在當補習班輔導老師、公務員」。
貼文曝光後，立刻有不少鄉民回應「環工、化工」、「 數學系很多高分去填的，但努力跟出路根本不成正比，一堆流浪教師」、「數學系可以很猛的好嗎，可惜這年頭數學系的都在浪費天賦」、「土木營建」、「數學一票，當年念了立馬後悔」、「資工，被一堆文組轉系仔比過去」。（編輯：賴禹妡）