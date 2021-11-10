依舊是那全能好手 ─ Land Rover Discovery D250 R-Dynamic SE試駕

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新引進的小改Discovery，在外觀上，比較容易辨識的地方是全新設計的LED尾燈，改為水平橫柵樣式，搭配全新後保桿則是改上了倒U字型線條，維持原本的簡潔俐落：車頭則則是在下護板部分也以車身同色搭配，提升整體質感，全新設計頭燈組則統一採用高階LED頭燈與動態指示方向燈，輔以更為銳利神韻的LED日行燈。
台灣引進的小改Discovery，全數配置R-Dynamic外觀套件，擁有更明顯的前側進氣孔，另外在包括全新的立體造型水箱護罩、左右後視鏡、兩側下側裙、前、後車型銘牌都採黑色烤漆塗裝予以搭配。
進入車內，採淺牡蠣灰與深色檀木黑雙色粒面皮革造型與對比車縫線基調，中控台與中央鞍座都經過重新設計，配上最新的11.4吋曲面液晶顯示螢幕搭配最新Pivi Pro資訊娛樂控制系統，使用便利性已經在其他車型上獲得印證，較改款前容易操作許多。下方的空調介面也經過重新設計，而且特別的是，在其後方有個隱藏的置物盒，可將空調面板向下開啟。鞍座部分則是換上全新的排檔桿與新的地形反應系統介面。其中排檔方式從旋鈕改回傳統排檔桿，對多數人來說應該是更容易操作的改變。
小改Discovery依舊三排七人座配置，第二排座椅具備手動前後滑移，電動椅背傾斜調整功能，至於第三排也完全採電動收折設計，可由第二排座椅旁、靠輪拱側上的按鍵，以及行李廂左側介面操作，只是第二排椅背翻倒功能也是設在行李廂內，所以要操作座椅改變空間配置時，就都必須至車後操作，雖然以電動翻折設計比較省力，但速度較慢，得有點耐心按著按鈕等它慢慢翻折，好不好用可能得看個人喜好了。至於乘坐空間部分，只要分配好各排座椅的位置，讓七人成人乘坐不成問題，是目前Land Rover家族中唯一的全尺碼七人座SUV，與Defender相比，Discovery畢竟尺碼較大，空間表現自然較為寬裕。此外，前後雙天窗設計，也增加了每個座位的視野開闊度，減少壓迫感。
空調部分採四區恆溫空調配置並包含第三排座椅出風口，第二排出風口也由原先B柱位置移置車頂及前座中扶手後方，大幅提升27%後座空調風量，同時車頂上也設有出風口，更有利於冷房效果。後座空調介面下方則是有四組USB插槽，方便行動裝置充電使用。
本次試駕的Discovery D250 R-Dynamic SE，動力系統搭載3.0L Ingenium直列六缸柴油渦輪增壓引擎，具備3.0L Ingenium直列六缸柴油渦輪增壓引擎，利用減速時回收動能，並於起步時輔以引擎加速，可輸出249PS最大馬力與570Nm最大扭力；自過去的第三代Discovery以來，它從來都不是一款強調操駕性能的車款，但直到現行的Discovery，每一次試駕都會覺得它的操控性始終都比預期來的好很多。
在眾多LSUV中，Discovery D250 R-Dynamic SE的動力數據也並不是特別突出，但油門一踩下後，還是可感受到滿滿的勁道，超過兩噸的車重，跑起來真的份量十足，不過當你以為它在進彎前會很難煞下來，過彎會搖搖晃晃，或是整個動態會因為車重而變得不穩定，而這些幾乎都不會發生，不僅煞車力道充足，配置的氣壓懸吊反應十分迅速，可快速地提供車輛該有的支撐性，讓車可以有著很好的循跡性劃過彎道，其實更多時候，我都會覺得比起那些強調運動化的跑車化SUV，你本預期它會有很犀利的操駕表現，開起來反而沒那麼有趣，反倒是Discovery這種本來應該是泥巴、崎嶇路面翻越障礙的傢伙，在一般道路上用力開還比較有趣，從過去到現在，每回試駕Discovery，腦海裡就會出現各種電影畫面，無論是正派或反派角色，開著Discovery奔馳的畫面，特別有趣。
Discovery依舊搭載AWD四輪傳動系統，結合Adaptive Dynamics主動動態控制系統、電子氣壓式懸吊系統、電子式加力箱與ClearSight Ground View 底盤透視等尖端底盤科技，提供進入角34度、穿越角27.5度、離去角30度以及900mm最大涉水深度的優異穿越能力。
在此之前，新款Defender挾著全新造型與豐富地配備上市，總不免擔心自家的Discovery銷售上會受到影響，但當小改Discovery上市，試駕後其實就可以再一次感受到兩者的差異，全尺碼七人座的Discovery，更偏向於家庭使用，有著更好的運載能力與全方位的機能性，縱然新款Defender新鮮感很高，現在的Discovery也許不那麼出風頭，卻仍舊有著穩健且全能的身手。
| Land Rover Discovery D250 R-Dynamic SE 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4923/2220(含後視鏡)/1888
| 軸距(mm)
| 2587
| 車重(kg)
| 2362
| 引擎型式
| V6渦輪增壓柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 2996
| 最大馬力(ps/rpm)
| 249/4000
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 570/2250
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 275/45R21
| 0~100km/h加速〈秒〉
| 8.1
| 極速〈km/h〉
| 194〈電子限速〉
| 越野幾何〈進入角/穿越角/離去角〉
| 34度/27.5度/30度
| 涉水深度〈mm〉
| 900
| 售價
| 329萬元