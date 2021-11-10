顏寬恒宣布參選！蘇治芬嘆「顏家復辟」真的不遠

台灣基進立委陳柏惟在日前遭罷免成功，中二選區需要在3個月內補選，昨（9）晚前立委顏寬恆與國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣在沙鹿合體，正式宣布參選中二選區；對此，立委蘇治芬感嘆，「繞了一圈，有什麼不一樣?顏家復辟可能真的不遠。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 07:26:07
蘇治芬說，藍營大咖合體沙鹿開直播，一場記者會聽下來，講來講去還是一樣，大概從發起罷免陳柏惟那一刻就開始佈局，，罷免期間說「讓選民自己做決定」，選後「如果有人要出來，不一定要顏家人出來選」，結果到底有什麼不一樣？她更直言，「這局棋國民黨、顏家真的下好久。」
蘇治芬質疑，顏寬恒所謂「1月9號不是政黨惡鬥」，難道「1218罷免還不夠霸?」，再加上「真正意義是關心在地」等語，對於這些發言，真的不敢領教，只能做點個人提問，拖到現在才敢正面表態，是不是怕被說輸不起?
蘇治芬回憶，記得2020年大選結束時，自己與柏惟力抗家族派系，成功下架雲林張家，讓消波塊顏家自由可是當年選舉一大佳話，彷彿台灣政治離瓦解家族派系又近了一步沒想到不到兩年，國民黨、顏家又要回來。
蘇治芬強調，台灣政治真的不能在被家族派系綁死，明年1月9號中二選區立委補選，她挺民進黨中二選區補選參選人林靜儀。（編輯：孫唯容）