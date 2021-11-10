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台日疫苗認證洽談中　陳時中：很快會有結果

▲台日正在洽談相互認證疫苗證明，指揮中心指揮官陳時中10日說，雙方正就紙本內容洽談中，應該很快會有結果。圖為疫苗接種紀錄卡。（中央社檔案照片）
▲台日正在洽談相互認證疫苗證明，指揮中心指揮官陳時中10日說，雙方正就紙本內容洽談中，應該很快會有結果。圖為疫苗接種紀錄卡。（中央社檔案照片）

中央社

2021-11-10 10:28:40

（中央社記者江慧珺台北10日電）台日正在洽談相互認證疫苗證明，指揮中心指揮官陳時中今天說，因日本只有紙本疫苗接種紀錄、沒有數位疫苗認證，故台日雙方正就紙本內容洽談中，應該很快會有結果。

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陳時中昨天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，台灣與日本之間正在洽談相互認證疫苗證明，由於兩國疫情略有不同，日方希望檢疫規定對等較難達成共識，導致討論進度「卡卡」，會持續努力。

目前日本政府尚未將台灣疫苗接種紀錄（小黃卡）及國產疫苗列入縮短隔離證明的名單，陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前接受媒體聯訪表示，因日本沒有數位疫苗認證，只有紙本紀錄，故雙方現在對於紙本內容正在洽談中，應該很快會有結果出來。

陳時中也說，數位疫苗證明與其他國家都還在洽談認證事宜，數位疫苗證明基本規格架構已完成，主要是要有人承認。媒體追問，台日之間是否有機會進一步放寬邊境限制，他表示，那要等另一個階段再來談。

媒體提問，因台北市主張在「台北通」APP推行疫苗通行證，昨天被追問疫苗通行證是否納入中國疫苗科興、國藥，柯文哲回應，自己主張用世界衛生組織（WHO）的標準，台灣應遵守國際規則。

對此，陳時中回應，這仍在討論中，但相關疫苗認證會採用WHO標準與台灣的緊急使用授權（EUA）標準。

此外，指揮中心宣布春節返台檢疫可採「10+4」方案，即自費入住防疫旅館或集中檢疫所可從14天縮短為10天，剩餘4天可居家檢疫。媒體提問，高雄市長陳其邁昨天表示，初步統計結果，大多數民眾希望住滿14天。

陳時中回應，要滿住14天指揮中心並不反對，只是提供縮短集中檢疫時間的機會。另媒體追問不同廠牌疫苗混打議題，陳時中重申，在11月可開放混打。（編輯：李亨山）1101110

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