當國家級邊緣人也不錯 添好運楊枝甘露、了凡油雞買1送1
上週各部會加碼券抽完了，抽中的人當然開心，但有27組完全沒有中籤的朋友，還有11組登記紙本藝FUN券、卻因為資格不符規定而中籤不能領的人，不只心碎還要被冠上「國家級邊緣人」的封號，實在有夠悲情！不過從這週開始，很多廠商陸續針對這群邊緣人推出獨享優惠，例如和億生活集團旗下的「添好運」及「了凡」特別推出「終結邊緣」優惠，即日起到12月31日，上述38組未中籤或中籤不能領加碼券的朋友，可獨享添好運的楊枝甘露買一送一，以及了凡的油雞買一送一，反而讓大家開始羨慕起邊緣人了。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-10 10:19:45
這27組未中籤的朋友身分證字號末兩碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」。另外11組抽中紙本藝FUN券、卻因為資格不符規定不能領的隱藏版邊緣人，身分證字號末兩碼為「06、08、28、31、36、47、52、56、65、72、76」，都能獨享這難得的買一送一優惠。以「添好運」的楊枝甘露來說，原價148元就能買一送一，而「了凡」的油雞原價100元也能買一送一，等於花一份錢享受兩份美食。
除了添好運及了凡推出買送優惠以外，加碼券沒中籤的27組朋友還有許多先前已公布的優惠，包括本週針對國家級邊緣人推出美式咖啡買一送一的怡客咖啡，以及高雄義大皇家酒店推出的邊緣人住宿優惠，即日起到明年3月底，只要在週一到週四的平日時段入住豪華雙人房，每晚只要3000元還含兩客早餐。所以大家趕緊看看身邊有沒有朋友是國家級邊緣人，別再嫌棄他們了，拉著一起去吃喝玩樂準沒錯。