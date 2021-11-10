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成大大二生代刀手術惹議　醫學院長：初衷好但以後會避免

▲成功大學醫學院院長沈延盛（右一）表示，大二生就接觸病人，確有不妥。（圖／NOWnews資料照）
▲成功大學醫學院院長沈延盛（右一）表示，大二生就接觸病人，確有不妥。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2021-11-10 10:23:28｜2021-11-10 11:02:54

成功大學醫學系一名二年級學生，遭爆料「代刀」替病患進行縫合手術有違法疑慮，成大對此澄清，術後傷口縫合是在主治醫師現場指導下進行，並無違法。成大醫學院院長沈延盛今（10）日表示，成大在100學年起，就讓大一生開始到醫院各單位見習，獲得主治醫師認可可協助縫合，但大二生就接觸病人，確有不妥。

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成大醫學系大二生為病患進行縫合手術引發爭議，對此成大昨日稍早發布聲明回應，該名學生在大一時，就已在開刀房實習約1年，整個暑假也幾乎都在醫院外科見實習，也有在部分手術過程擔任第三助手，所有手術過程及行為都是主治醫師主導並執行，否認有違法疑慮。

成大醫學院院長沈延盛今日則指出，成大在100學年首創「習醫之道」課程，規劃學生從大一起，就開始到醫院各單位見習，改變以往要在大四後才會有實習的機會，因此在校生能更提早了解醫療的各個面向，與大四後開啟的臨床課程不太相似，主要是先讓學生可以接觸醫師、護理師、藥師或復健師等相關工作內容。

沈延盛提到，這名學生開始在手術房受訓後，有獲得主治醫師的認可，協助縫合，雖然初衷是好的，但大二學生就為病患縫合確有不妥，醫學院未來會要求大二醫學生不能再有類似的情況。（編輯：林莞茜）

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