特企／萬人瘋搶！年度最火保養精品蓓朵娜雙11最強優惠

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被封為年度保濕王的「瀑布霜」，凡購買組合皆贈1.8光圈柔焦蜜粉乙個（市價850元限量）。「瀑布霜」運用「分子破壁轉換科技」，將精選來自於世界各地的頂級保濕修護成分如瀑布般的持續為肌膚注入水分。「南非復活草」具有強大的鎖水系統，將水分牢牢鎖在皮膚中；在法國布列塔尼海域，每年只能開採20天的珍貴「軟毛松藻」萃取，更被譽為「人類心目中最理想的保濕成分」；更特別的是還有台灣研發萃取的「雙專利洋桔梗」萃取，具有抗老及修護肌膚的功效，讓肌膚真實感受持續一整天的水嫩潤澤。網路搜尋「瀑布霜」。
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