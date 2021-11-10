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特企／萬人瘋搶！年度最火保養精品蓓朵娜雙11最強優惠

▲台灣知名保養品牌「蓓朵娜」在雙11祭出最狂秒殺特惠。（圖／品牌提供）
▲台灣知名保養品牌「蓓朵娜」在雙11祭出最狂秒殺特惠。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-10 10:40:33

一年一度的2021雙十一怎麼買？各大品牌電商、實體門市都推出限量折扣優惠，覬覦已久的頂級保養彩妝品，終於等到雙十一限量折扣終於可以入手！話題搶先的美妝保養控絕對不能錯過這次的限量折扣！由田中千繪、Gino擔任雙代言，張齡予也加入成為愛心大使，今年最夯的網路專櫃品牌，同時也是巴黎紅回台灣的保養精品「蓓朵娜」在本次雙11檔期，推出激殺優惠，雙11最強優惠一次整理：滿1,000元折111元、滿2000元折222元以此類推無上限！除了天天抽1,111元大紅包，更加碼期間會抽出FUJI按摩椅（市價49,800元）、飛利浦智慧金小萬（市價21,900元）豐富精品名牌好禮！

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今年必囤的發光乳霜「粉鑽瓶」這次直接加碼送！只要購買「粉鑽瓶」一瓶（正貨），即贈「粉鑽瓶」8g(限量)，買2瓶直接加碼等同於半瓶容量！史上最划算！超殺組合一定要手刀搶起來！眾多網紅、藝人愛不釋手，瘋狂搶購，蓓朵娜指出，今年雙11將是品牌年度最強優惠盛典！「粉鑽瓶」有獨特的智慧光感科技，將保養品以及清透底妝完美結合，除了具有保濕抗皺的保養功效外，可瞬間提亮膚色，臉上散發自然清透的光澤感，又稱為「發光乳霜」。更厲害的是即使戴上口罩一整天也不會脫妝，完全解決通勤上班族女性以及忙碌媽媽的困擾，在每天需要戴口罩時期，因為不沾口罩而大受好評。

被封為年度保濕王的「瀑布霜」，凡購買組合皆贈1.8光圈柔焦蜜粉乙個（市價850元限量）。「瀑布霜」運用「分子破壁轉換科技」，將精選來自於世界各地的頂級保濕修護成分如瀑布般的持續為肌膚注入水分。「南非復活草」具有強大的鎖水系統，將水分牢牢鎖在皮膚中；在法國布列塔尼海域，每年只能開採20天的珍貴「軟毛松藻」萃取，更被譽為「人類心目中最理想的保濕成分」；更特別的是還有台灣研發萃取的「雙專利洋桔梗」萃取，具有抗老及修護肌膚的功效，讓肌膚真實感受持續一整天的水嫩潤澤。網路搜尋「瀑布霜」。

一推出就攻佔各大美妝版，直接登上知名美妝評鑑第一名的「婚紗面膜」也有超殺優惠組！限量買1盒送2片、買2盒送4片、買3盒送6片！且每個組合含2片免費體驗，讓想試試看的人不用猶豫可以直接入手。「婚紗面膜」運用千萬科技打造，以「奈米紡嵌科技」將玻尿酸保濕精華完美織入高密度面膜纖維，製成高科技的「玻尿酸科技凝膜」，因為極其服貼，敷著婚紗面膜也能夠秒解鎖Face ID！敷一片就有五瓶安瓶的保養效果，將30天的保養精華濃縮在20分鐘讓肌膚吸收，一次補起保養破口，直接將保養再升級，讓你重新拾回奢華保養時光！不只新娘們必搶，只要是想要讓膚況快速擁有最佳狀態，都能夠使用！

11月底前凡至蓓朵娜官網消費，皆享有雙11限量組合優惠價，同時適用滿1,000元折111元、滿2000員折222元以此類推。不限金額即可參加每天抽1,111元大紅包，結帳滿3,500元可參加FUJI按摩椅（市價49,800元）抽獎，更加碼11／4～11／14其間結帳滿2,000元再抽飛利浦智慧金小萬（市價21,900元）1台！雙11更加碼一日限定，指定組合買就送永恆奇蹟精華液（市價2,500元限量），網路搜尋「蓓朵娜」即可查看最新優惠。

蓓朵娜官網：https://beldora.tw/co7j9

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