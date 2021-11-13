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吃鹹酥雞也能文青　蒜香台味師園最夯　高雄名店炸進百貨

▲鹹酥雞也吹文青風？蒜香台味師園最夯，這家高雄名店炸成丼飯進百貨。（圖／翻攝自點點心台灣 Dimdimsum Taiwan FB、炸去啃 職人炸物FB）
▲鹹酥雞也吹文青風？蒜香台味師園最夯，這家高雄名店炸成丼飯進百貨。（圖／翻攝自點點心台灣 Dimdimsum Taiwan FB、炸去啃 職人炸物FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-13 16:00:00

鹹酥雞是台灣人最愛的小吃，時常霸佔各類美食排行榜冠軍，無論當點心或搭配正餐，甚至宵夜時段，除了萬惡的雞排，大家總忍不住也點上幾份鹹酥雞作陪！白熱化的鹹酥雞界競爭超激烈，近期更受到文青風帶動，翻轉進化有夠潮。論起正港台味，南北都有獨門風味，蒜香一族首推熱賣近40年的老牌「師園」，從包裝到店裝都是濃濃復古味兒；而高雄發跡的「炸去啃」首開內用風氣，炸到做成丼飯賣進台北信義區百貨美食街！

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師園鹽酥雞

熱賣近40年的老牌台式鹹酥雞，師園自師大夜市起家，主打蒜味控必吃的濃厚香蒜調味，蒜酥、蒜末大手筆又炸又加，吃起來超涮嘴又開胃。不只是鄉民推薦鹹酥雞榜上有名的常客夯店，還紅到攜手食品廠商研發師園蒜味鹽酥雞餅乾，也曾和點點心餐廳港台聯手，推出XO醬蒜味鹽酥雞搭配點點心人氣炸物五寶。

人人都推的必點菜單當然有招牌無骨蒜味鹹酥雞，新鮮魷魚和酥酥脆脆的甜不辣。師園不只每日換油，還會特別為蔬菜炸物處理不同調味，細心搏得好名聲。即使分店越開越多家，口碑也維持得很好，而且整體形象文青化，從店內裝潢、紙質提袋，到推出周邊商品賣起帆布袋和T-shirt，沒想到吃個鹹酥雞也能這麼潮。

酥室 Crispy House

帶點復古美式風情的酥室從取名就很風趣，最大賣點當然是超人氣「綠色鹹酥雞」！大展創意把一般要丟下鍋油炸的九層塔，作為鹹酥雞的醃醬材料，濃郁九層塔風味完整包裹著雞肉，可以搭配解膩的洋蔥絲一起吃，吃過一次就很難忘。

店裡竟然還有少見的酥炸黑鮪魚塊搭配獨家塔塔醬，更把小銀絲卷淋上煉乳肉桂醬，放在延續店裝風格的紅白復古餐盒中，讓人食指大動。更妙的是，酥室兼賣的手打現烤比薩，人氣也很高，一次通通點來跟朋友一起開趴踢。

炸去啃 職人炸物

高雄發跡的炸去啃，首創內用形式，顛覆鹹酥雞只能是路邊攤外帶的刻板印象，工業風的裝潢風格很適合年輕族群，餐飲集團的背景讓鹹酥雞炸到做成丼飯，還賣進台北信義區百貨美食街！

打破丼飯多是日式口味的藩籬，炸去啃把經典台灣小吃結合飯、麵變成丼餐的形式，光是雞肉就有印度咖哩、招牌白酒、義式紅酒和辣味四種醃製風味可以選，搭配炸物拼盤和套餐，鹹酥雞也能當正餐，超飽足。

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