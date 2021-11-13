吃鹹酥雞也能文青　蒜香台味師園最夯　高雄名店炸進百貨

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師園鹽酥雞
熱賣近40年的老牌台式鹹酥雞，師園自師大夜市起家，主打蒜味控必吃的濃厚香蒜調味，蒜酥、蒜末大手筆又炸又加，吃起來超涮嘴又開胃。不只是鄉民推薦鹹酥雞榜上有名的常客夯店，還紅到攜手食品廠商研發師園蒜味鹽酥雞餅乾，也曾和點點心餐廳港台聯手，推出XO醬蒜味鹽酥雞搭配點點心人氣炸物五寶。
人人都推的必點菜單當然有招牌無骨蒜味鹹酥雞，新鮮魷魚和酥酥脆脆的甜不辣。師園不只每日換油，還會特別為蔬菜炸物處理不同調味，細心搏得好名聲。即使分店越開越多家，口碑也維持得很好，而且整體形象文青化，從店內裝潢、紙質提袋，到推出周邊商品賣起帆布袋和T-shirt，沒想到吃個鹹酥雞也能這麼潮。
酥室 Crispy House
帶點復古美式風情的酥室從取名就很風趣，最大賣點當然是超人氣「綠色鹹酥雞」！大展創意把一般要丟下鍋油炸的九層塔，作為鹹酥雞的醃醬材料，濃郁九層塔風味完整包裹著雞肉，可以搭配解膩的洋蔥絲一起吃，吃過一次就很難忘。
店裡竟然還有少見的酥炸黑鮪魚塊搭配獨家塔塔醬，更把小銀絲卷淋上煉乳肉桂醬，放在延續店裝風格的紅白復古餐盒中，讓人食指大動。更妙的是，酥室兼賣的手打現烤比薩，人氣也很高，一次通通點來跟朋友一起開趴踢。
炸去啃 職人炸物
高雄發跡的炸去啃，首創內用形式，顛覆鹹酥雞只能是路邊攤外帶的刻板印象，工業風的裝潢風格很適合年輕族群，餐飲集團的背景讓鹹酥雞炸到做成丼飯，還賣進台北信義區百貨美食街！
打破丼飯多是日式口味的藩籬，炸去啃把經典台灣小吃結合飯、麵變成丼餐的形式，光是雞肉就有印度咖哩、招牌白酒、義式紅酒和辣味四種醃製風味可以選，搭配炸物拼盤和套餐，鹹酥雞也能當正餐，超飽足。
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