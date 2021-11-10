被提名參選就辭副發言人！黃瀞瑩：不會佔用任何市府資源
台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，在接受廣播媒體專訪時，被問到參選2022年台北市市議員一事，黃瀞瑩表示，目前按照北市黨部的制度與規範進行中，若一月能夠確定代表民眾黨投入台北市議員選戰，將會辭去副發言人一職，不會藉此佔用任何市府資源。
記者丁上程／台北報導
2021-11-10 10:59:00
對於下定決心參選一事，黃瀞瑩也還原當時的心境變化。「當初想了很久，很長一段時間非常猶豫、躊躇。」黃瀞瑩說，因為覺得自己已經出現在鏡頭上，大眾對她的印象已經不只是一般幕僚，因此才在初選截止前決定參選，「但當從幕僚的角色轉換到必須獨當一面的時候，心境上的感覺又不同了。」
不過被問到同黨同樣想競爭士林北投區提名的前觀傳局長陳思宇，也同時登記了中山大同區的參選意願一事，黃瀞瑩則表示，每個人都有表達意願的權利，因為都是黨部決定，不確定大家意願表達是哪裡。至於辭去公職的時間點？黃瀞瑩也透露，若是明年1、2月左右確定代表民眾黨參選，就會主動辭去副發言人一職，「在市府服務了這麼久，甚麼事該做，甚麼事不該做，那條界線我非常清楚。」
至於同時接受廣播媒體專訪的北市府前發言人林珍羽，接棒父親參選中山大同區議員的態勢相當明顯。林珍羽表示，青年願意投入參政，就是希望能夠開疆闢土，把份內事情做好，將民意真實反應出來，相信會獲得最大認同，「自己也有信心拿下台北市中山、大同區議員席次，不然也不會願意跳出來。」