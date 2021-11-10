泡麵漲風起　公平會：目前沒看到有聯合漲價行為

疫情紓緩，通膨卻席捲全球，國內也不例外，許多民眾也感受到物價上漲壓力，尤其泡麵也喊漲，而且漲幅超過1成，也引發立委關注，對此，公平會主委李鎂 （10）日表示，政府有定期監控物價波動，對於各種民生物品價格調整，也會依據《公平交易法》將了解是否有集體聯合漲價行為。不過，以泡麵來說，她說，目前並沒有看到大家有聯合漲價情況，後續會觀察各事業間有無聯合漲價行為。
記者顏真真/台北報導
2021-11-10 11:16:49
今日在立法院經濟委員會許多立委都非常關注民生物價，更詢問備詢的公平會主委李鎂泡麵漲價是因市場獨占漲價還是通膨的原因調漲？公平會是否有注意到？有沒有相關因應措施，也有立委要公平會硬起來，不要當紙老虎。
對於民生物價上漲問題，李鎂指出政府有成立物價監控小組定期監控物價波動，各部會各有分工，公平會的權責是依據《公平交易法》，進一步了解業者是否有集體聯合漲價行為。
至於泡麵有無聯合漲價行為？她表示目前沒看到大家聯合漲價的情況，物價上漲因素很多，公平會關切的是有沒有大家結合起來一起調漲。立委進一步追問若1家調漲了，其他家跟進算不算聯合行為？李鎂回應要看事證，看業者之間是否有勾結的事證，如果有查到業者聯合漲價行為，會依《公平交易法》會嚴懲。
不過，她仍強調，「我們會一直注意關切事業之間有沒有聯合一起要漲價的情況，個別廠商價格的調漲不當然會違反公平交易法」，公平會關切的是有沒有聯合起來要漲價，對於穩定物價政府有既定的機制在處理。