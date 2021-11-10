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遠離王泉仁！麻衣「推特僅提兒子2次」　罕PO愛子正面照

▲麻衣（左圖左）去年曾貼出兒子的照片。（圖／麻衣臉書、推特）
▲麻衣（左圖左）去年曾貼出兒子的照片。（圖／麻衣臉書、推特）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-10 11:30:13｜2021-11-10 11:55:48

佐藤麻衣2014年嫁給台塑創辦人王永慶長孫王泉仁，兩人育有1子，2017年6月夫妻傳婚變，母子倆回東京定居，沒想到，今（10日）週刊爆出王泉仁再娶舊愛空姐、兒子不認得父親、改母姓等傳聞，讓豪門家事再浮上檯面。而護子的麻衣，過去1年多僅在推特提到兒子兩次，對私生活相當低調。

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▲女星麻衣（左）與丈夫王泉仁傳出關係好轉，兩人已打消離婚念頭。（圖／翻攝麻衣臉書 , 2018.09.05）
▲麻衣（左）與王泉仁分居台日兩地。（圖／麻衣臉書）
2018年，王家友人透露，麻衣深知公公王文洋念孫，曾悄悄帶兒子回台與親友團聚，但仍堅持與兒子長住日本，近幾年，麻衣和兒子在東京生活，去年5月初，麻衣難得在推特PO出兒子烤餅乾的照片，雖然臉部用貼圖遮住，但仍可窺見孩子可愛的樣貌。

▲麻衣分享兒子生活照。（圖／麻衣、推特）
▲麻衣分享兒子生活照。（圖／麻衣、推特）
▲麻衣兒子已經6歲。（圖／麻衣推特）
▲麻衣兒子已經6歲。（圖／麻衣推特）
去年11月底，小鬼黃鴻升猝逝，麻衣轉發《天堂有多遠？》紀念MV，寫下：「本來轉好了一點心情，早上把小孩送完上課後看到了這MV。 我...又飆淚， 唉...。」後來的貼文則都與私事無直接關係。

據《鏡週刊》報導，王泉仁與舊愛日籍空姐於已新加坡祕婚，女方還懷了男胎，對此，王文洋、王泉仁，宏仁集團三方表示「沒有這件事」，至於麻衣讓兒子改姓「佐藤」一事，麻衣友人則代為否認。另據《三立新聞網》報導，王泉仁前妻李晶晶被問到前夫傳再婚，透過經紀人回應：「不好意思，晶晶今天有拍攝，正在工作中無法連絡，感謝關心！」（編輯：楊穎軒）

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