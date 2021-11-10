藍推公投綁大選　陳亭妃質疑食隨知味、綠幕僚籲問丁守中

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陳亭妃說，就像公投綁大選，這是凡走過必留下痕跡，當時國民黨不只丁守中罵成一團，說民進黨搞小動作、想要偷雞摸狗，一面開票一面投票時，國民黨很多人都說有可能要訴求投票無效，結果開票出來他們大獲全勝，這些話就吞下去了。
陳亭妃說，沒想到現在居然還說要支持公投綁大選，這代表是食髓知味嗎？國民黨不斷自打嘴巴，態度一變再變。
一位熟悉公投事務的綠營幕僚則告訴記者，對朱立倫來說，把「核四重啟」和「三接遷離」2案與國民黨切割開來，就是為了迴避無法整合的黨內意見，而鎖定大選綁公投這案，其實是因為2018年食隨知味，希望藉著公投亂象帶來的不便與民怨，從選舉裡得到好處。這位人士說，這種做法的結果，就是傷害民主。
該幕僚指出，國民黨強推的4個公投案，不是因自身立場站不住腳，就是地方諸侯不同調，從4個同意，步步退到剩2個同意，2個同意又變只剩強打「公投綁大選」，批評民進黨過去支持公投，現在卻修法將公投與大選脫鉤，污衊民進黨扼殺台灣民主公投。該人士強調，但熟知台灣公投立法歷史的人都很清楚，過去把公投視為毒蛇猛獸，百般阻擾公投立法，甚至在立法過程中，強加「太上皇機關-公投審議委員會」，讓公投變成「鳥籠公投」的，就是國民黨，如今，竟還大言不慚地指責別人扼殺台灣民主公投。
該幕僚說到，鑑於2018年公投併大選時出現種種亂象，立法院對於公投法再次修法，為保障國民行使公民投票直接民權之權利，應固定公投日期，以利人民參與及主管機關的規劃辦理，也考量我國選舉係2年1次，為使每個公投提案都可以獲得有理性討論時間，將公投改為每2年舉行1次以錯開選舉年。
該幕僚表示，還記得2018年公投綁大選亂象，國民黨不少政治人物跳出來痛罵，指責公投提案過多導致投開票出現大排長龍、邊投票邊開票的亂象，當時丁守中甚至提出「選舉無效」的訴訟，最大的理由就是公投綁大選亂象，並批評說，2018年公投亂象「邊投票、邊開票」，違反公平原則，成為國際媒體笑柄、笑談的荒謬選舉，並點出公投投票年齡為18歲，選舉權年齡為20歲，根本不該混在一起排隊領票，導致公投妨害選舉。
該幕僚還回憶，時任國民黨文傳會副主委黃子哲，在投開票當天在他的臉書上敘述當天的投票亂象，如「受排隊久候之苦的選民，有不少抱怨、撕毀選票、甚至是肢體衝突等事件發生」，「更嚴重的，因為不耐、不願或無法久候，造成部分民眾索性放棄投票的，也不在少數」，並點出，「即使投票日氣候宜人，投票分為熱烈，但縣市長整體投票率竟然比上屆2014年還低」。
該幕僚強調，如今公投在眾人努力下，終於邁入審議民主正軌，很遺憾的，國民黨卻利用民主反民主，藉由大量提案及綁大選，把國家前途與民主體制當作政治鬥爭的工具，破壞台灣的民主。國民黨若真的想要強推公投綁大選公投的話，請國民黨回去問問2018年公投綁大選最大的受害者丁守中，看他願不願意支持國民黨這個提案？不要4個公投，4個同意到最後因為內部意見不一，變成4個都不同意。