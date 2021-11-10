南部百貨亮點多 周年慶年終最強檔 史努比大耶誕樹超吸睛

南台灣購物界最大盛事，新光三越台南新天地週年慶 11 月 11 日起強勢登場，今年週年慶搭上實體振興五倍券回饋滿 5,000 變 8,000 優惠，品牌加碼好康連發，把五倍券效益放到最大。全館再累計滿 5,000 送 500 、化妝品單筆滿 2,000 送 200 、名品、大家電、法雅客、 [i]Store 、小米專賣店單筆滿 10,000 送 500 。本次週年慶特別推出歐美亞三大航線，推薦國人出國時最愛購買的品牌商品，於新光三越 APP 線上週年慶獨家優惠，提供線上線下同步合併累計，推出超過萬件超值限量商品，讓消費者不用出國也能買遍世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新光三越新天地宣布周年慶開跑，年終最強檔搭配實體振興券要讓消費者有感（圖／記者林怡孜攝，2021,11,08）

一到百貨週年慶檔期就是愛美女生囤貨的時候了，推薦 LANCOME 超未來精華瘋搶組、 SHISEIDO 國際櫃 NO.1 乳霜王排隊組、 ESTEE LAUDER 特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組，等眾多 1111 限搶商品。限量商品首選推薦 DIOR 蒙田 30 精裝禮盒，內含經典 J'adore 、全新 Miss Dior 香氛系列等熱銷商品。 10/10 APOTHECARY Diptyque 2021 聖誕限量淡香水系列 - 杜桑，為週年慶壓軸帶來精彩與驚喜等你來收藏。館內化妝品單筆滿 2,000 送 200 ，多款美妝品一次全到位。今年新光三越與爽爽貓 x 小勞撫強強聯名，一系列的爽爽貓 x 小勞撫獨家好禮與集點滿額贈一次給足，療癒感滿滿。

迎接聖誕節，南紡購物中心舉行聖誕公益點燈活動，昨 (9) 日晚上舉辦「點亮南紡點亮愛 百老匯的聖誕點燈」公益之夜，由南紡購物中心董事長侯博明率一級主管啟動燈光秀點燈， 13 米高的史努比聖誕樹在白色雪花中閃耀光芒。侯博明並捐出一輛價值 137 萬元的醫療專用福祉車給台南市私立朝興啟能中心，公益行善不落人後，而這輛車同時也是侯永都基金會歷年來捐出的第 27 輛車。侯博明身兼侯永都基金會創辦人，獲悉朝興啟能中心的醫療專用福祉車老舊，立即安排車輛捐贈事宜，盼能讓啟能中心接送服務更加完善。朝興啟能中心董事長侯昭朱也回贈感謝狀，傳達慢飛天使及工作人員的謝意，場面備感溫馨。

▲侯永都基金會創辦人侯博明捐出一輛醫療專用福祉車給私立朝興啟能中心，由董事長侯昭朱代為接受（圖／記者林怡孜攝，2021,11,09）