南部百貨亮點多 周年慶年終最強檔 史努比大耶誕樹超吸睛
南台灣購物界最大盛事，新光三越台南新天地週年慶11月11日起強勢登場，今年週年慶搭上實體振興五倍券回饋滿5,000變8,000優惠，品牌加碼好康連發，把五倍券效益放到最大。全館再累計滿5,000送500、化妝品單筆滿2,000送200、名品、大家電、法雅客、[i]Store、小米專賣店單筆滿10,000送500。本次週年慶特別推出歐美亞三大航線，推薦國人出國時最愛購買的品牌商品，於新光三越APP線上週年慶獨家優惠，提供線上線下同步合併累計，推出超過萬件超值限量商品，讓消費者不用出國也能買遍世界。
記者林怡孜/台南報導
2021-11-10 11:23:45
一到百貨週年慶檔期就是愛美女生囤貨的時候了，推薦LANCOME超未來精華瘋搶組、SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王排隊組、ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組，等眾多1111限搶商品。限量商品首選推薦DIOR蒙田30精裝禮盒，內含經典J'adore、全新Miss Dior香氛系列等熱銷商品。10/10 APOTHECARY Diptyque 2021聖誕限量淡香水系列-杜桑，為週年慶壓軸帶來精彩與驚喜等你來收藏。館內化妝品單筆滿2,000送200，多款美妝品一次全到位。今年新光三越與爽爽貓x小勞撫強強聯名，一系列的爽爽貓x小勞撫獨家好禮與集點滿額贈一次給足，療癒感滿滿。
迎接聖誕節，南紡購物中心舉行聖誕公益點燈活動，昨(9)日晚上舉辦「點亮南紡點亮愛 百老匯的聖誕點燈」公益之夜，由南紡購物中心董事長侯博明率一級主管啟動燈光秀點燈，13米高的史努比聖誕樹在白色雪花中閃耀光芒。侯博明並捐出一輛價值137萬元的醫療專用福祉車給台南市私立朝興啟能中心，公益行善不落人後，而這輛車同時也是侯永都基金會歷年來捐出的第27輛車。侯博明身兼侯永都基金會創辦人，獲悉朝興啟能中心的醫療專用福祉車老舊，立即安排車輛捐贈事宜，盼能讓啟能中心接送服務更加完善。朝興啟能中心董事長侯昭朱也回贈感謝狀，傳達慢飛天使及工作人員的謝意，場面備感溫馨。
點燈時刻神秘嘉賓史努比在鎂光燈照耀中驚喜現身，踩著紅毯步向舞台，瞬間成為眾人矚目焦點，全場民眾無不沉浸在這美好又溫馨的聖誕氛圍中，開心度過提前來的耶誕節。