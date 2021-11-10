PLG／花千萬打造頂級球館 夢想家鋪上NBA等級地板
福爾摩沙台新夢想家為了展現主場經營的決心，於臺中洲際多功能運動中心（以下簡稱洲際迷你蛋）花費超過千萬打造全新場館設備，昨（9）日臺中市市長盧秀燕為力挺夢想家，特別前往洲際迷你蛋為球員加油打氣，同時參觀全新的場館休息室、照明設備及NBA等級地板等，盧秀燕市長也表示，很開心夢想家能夠落腳臺中，並用心的經營、活化場館，「預祝台新夢想家新賽季能夠一路過關斬將，勇奪總冠軍！」
記者吳政紘/綜合報導
2021-11-10 11:25:08
新賽季台新夢想家15場主場賽事將於臺中舉行，臺中市市長盧秀燕今日特別至夢想家主場關心球員練球狀態，更特別提及，P. LEAGUE+職業籃球聯盟例行賽即將展開，期待能夠藉由籃球運動凝聚臺中球迷向心力，也與夢想家共同培育中部在地籃球運動人才，帶動運動產業與經濟！
台新夢想家董事長張承中表示，謝謝盧市長特別前來主場給予我們鼓勵，「盧市長上任以來，對夢想家以及洲際迷你蛋場館規劃等事皆不遺餘力的提供協助，我們也感受到市長對籃球的熱情！今年夢想家與臺中市市府的合作更加密切、深化，相信有了市府的鼎力相挺，夢想家將會更加堅定的朝著總冠軍邁進！」
台新夢想家新球季首場主場賽事將於12月11日開打，主場開幕戰將對決聯盟新對手新北國王隊，目前主場季票已提供D-FANS會員優先購買，今（10）日中午12點則將於ibon售票系統全面開賣季票！